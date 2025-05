Desítky miliard pomáhají Středočeskému kraji s modernizací energetiky, šetrnějším hospodařením s vodou a úsporami

Ministerstvo životního prostředí předložilo během jednání vlády v Kutné hoře aktuální informace o dotačních programech realizovaných ve Středočeském kraji. Ten je velmi úspěšný v čerpání podpory z evropských dotací. Z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) čerpá z České republiky nejvíce, výše příspěvků dosahují 6,8 miliardy korun. A dokonce téměř 15 miliard korun pak získal kraj z Modernizačního fondu na nízkoemisní energetiku.

„Středočeský kraj je nejúspěšnějším regionem jak podle počtu projektů, tak podle objemu příspěvků z EU. Nejvíce podpořených projektů směřuje ve Středočeském kraji na hospodaření s vodou, výstavbu a modernizaci čistíren odpadních vod nebo nové zdroje pitné vody. Aktuálně jde o sumu za více než 2,9 miliardy. Stejně tak jsou úspěšné velké firmy v regionu, které díky výnosům z emisních povolenek investují do modernizace svého provozu nebo výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Ke konci dubna bylo v programu OPŽP 2021-2027 administrováno celkem 689 projektů ze Středočeského kraje v celkové výši zhruba 11 mld. Kč příspěvku EU. Příkladem je třeba vybudování polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad v Čáslavi. Z podpořených projektů minulého období OPŽP 2014-2020 ve Středočeském kraji lze jmenovat např. zateplení Střední zemědělské školy v Čáslavi, navýšení separace odpadů v Kutné Hoře nebo projekt zaměřený na revitalizaci koryta Losinského potoka.

Ve Středočeském kraji žije 1,46 milionu obyvatel. To z něj dělá nejvíce zalidněný kraj České republiky a zároveň je to kraj s největší rozlohou. Středočeský kraj zaujímá první místo v počtu schválených projektů a je také na předním místě v objemu získaných příspěvků. Z evropských programů je to OPŽP 2021-2027, Program LIFE a Modernizační fond včetně Nové zelené úsporám.

„Právě v Nové zelené úsporám jsou středočeské domácnosti velmi úspěšné. Na snížení energetických úspor rodinných i bytových domů získaly od roku 2021 skoro 11 miliard korun. Jen v poslední etapě od letošního února to představuje více než 340 milionů korun na komplexní renovace, dále také na menší zateplení nebo výměnu oken, instalace domácí solární elektrárny či výměny neekologických zdrojů tepla,“ dodává Hladík.

Středočeský kraj má také úspěšné projekty v Modernizačním fondu, který podporuje investice do modernizace energetiky a zlepšování energetické účinnosti. Fond je financován z dražeb emisních povolenek v EU a investuje především do energetiky, průmyslu i dopravy a snižování energetické náročnosti budov.

Právě žadatelé ve Středočeském kraji patří mezi nejaktivnější a nejúspěšnější, celkově na projekty získaly 15 miliard korun. Velký podíl na tom mají především velké teplárenské projekty v lokalitě Mělník (paroplynové zdroje, zařízení na energetické zpracování odpadu) anebo v Mladé Boleslavi (ŠKO-Energo). Pozadu nejsou ani projekty zaměřené na dekarbonizaci průmyslu, z nichž největším je vybudování nové jednotky polymerizace ve Spolaně Neratovice. Dalších více než 320 projektů čerpalo přes jednu miliardu korun na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Příspěvek získaly i projekty energetických úspor v památkově chráněných nebo architektonicky cenných budovách, například Svatý Jan pod Skalou nebo kulturní dům v Mladé Boleslavi. Modernizační fond také podpořil 12 projektů zaměřených na výstavbu nových budov základních a mateřských škol celkem ve výši přes 1,2 miliardy korun.

Další podpora plyne z Národního programu Životního prostřední, který je částečně financován z Národního plánu obnovy, nebo z evropského programu LIFE. Například Němčice u Kolína jsou součástí pilotního projektu LIFE WILL – Voda v krajině a půdě – který se zabývá problematikou sucha a dopady změny klimatu na krajinu.