Co změní vodohospodářství na další desetiletí? Mezinárodní výstava VOD-KA 2025 poskytne odpovědi

Mezinárodní výstava Vodovody-kanalizace 2025 (VOD-⁠⁠KA 2025), nejvýznamnější akce v oblasti vodního hospodářství v České republice, bude zcela jistě zrcadlit i letošní události. Ničivé povodně, které jsou znamením letošního podzimu, smyly prach z mnoha nedořešených otázek, na něž bude hledat odpovědi odborná i laická veřejnost na mezinárodní vodohospodářské výstavě v květnu příštího roku v Praze.

Obor vodovodů a kanalizací v současné době prochází mnoha zásadními změnami. Revize směrnice o městských odpadních vodách změní obor na desítky let. Proto se jí také říká generační. Pro její implementaci budou muset firmy i stát investovat bezprecedentní množství investičních prostředků. Bude nutné zavést mnoho nových drahých technologií, což se jistě promítne do ekonomiky všech subjektů v oboru.

Směrnice má ambice i směrem k energetické nezávislosti provozů, což bude opět vyžadovat nemalé investice. Zároveň dává prostor vývoji nových technologií a řešení ve vodárenství. Pro řadu společností je to výzva, pro některé však i potíž. Mezinárodní veletrh VOD-KA chce přinést k řadě těchto otázek odpovědi, a to formou nabídek vystavujících firem nebo prostřednictvím odborných diskusí.

Budou na to finance?

Vzhledem k tomu, že vodárenství je plně regulovaný obor, vkrádá se s výhledem značných investic do myslí vodohospodářů také otázka: „Kdo to zaplatí?“ Cena vody je věcně usměrňovaná, což znamená, že revize směrnice zásadním způsobem zasáhne i cenovou regulaci. Je proto nutné, aby vodárenské společnosti, kterých se nová legislativa dotkne, byly schopny generovat finance v čase plnění nových povinností. Za současného stavu však nejsou získané prostředky na tak obrovské investice nastavené. Aktuální zisky ze stočného pokryjí obnovu, nikoliv však rozvoj nové infrastruktury.

A právě financování oboru v budoucnosti bude pravděpodobně jedním z nejdůležitějších témat mezinárodní vodohospodářské výstavy Vodovody-kanalizace 2025. Pokud se zásadním způsobem nezmění dosavadní mechanismus financování, je možné, že obor nebude schopen své závazky směrem k nové legislativě uskutečnit.

A jaká další témata se budou řešit?

Letošní povodně jsou jako vždy, když jde o tak rozsáhlou živelní událost, spojené s fatálními škodami na majetku, zdraví a bohužel i na životech. Voda zkrátka bere vše, co jí přijde do cesty. Zároveň opět otevírají prostor k zamyšlení a hledání řešení, která by podobným událostem mohla předejít.

Mezinárodní výstava VOD-KA 2025, na níž se budou tato témata významně prolínat, se uskuteční na pražském výstavišti v Letňanech v termínu 20.–⁠⁠⁠⁠⁠⁠22. května 2025 už po dvacáté třetí. Mimo jiné se může pyšnit také velmi zajímavými čísly, která z ní činí největší oborově zaměřenou akci v Česku a zájem o ni každým ročníkem vzrůstá. Potvrzují to i údaje z roku 2023, kdy se na ploše 6 298 m2 prezentovalo 300 firem z 24 zemí, počet účastníků se vyšplhal na 11 419 a zahraniční hosté zastupovali celkem 23 zemí.

Přípravy na nejvýznamnější přehlídku v oblasti vodohospodářství v České republice jsou již zahájeny. V současné době naleznou zájemci o výstavu svých produktů či služeb potřebnou dokumentaci na www.vystava-vod-ka.cz. Termín pro objednání výstavní plochy za zvýhodněnou cenu je do 31. 1. 2025.