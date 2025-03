Cla na dovoz aut do USA poškodí evropský průmysl a naruší transatlantické vztahy

Zavedení 25 % cel na dovoz automobilů a vybraných komponentů, které nebyly vyrobeny na území USA, představuje významné riziko pro stabilitu mezinárodního obchodu i samotný evropský průmysl. Uvedl to v reakci na zveřejněné oznámení americké administrativy prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.

„Zavádění celních bariér v automobilovém průmyslu poškozuje nejen evropské a české výrobce, ale i americké spotřebitele. Je to opatření, které může vést k omezení konkurenceschopnosti a má nebezpečný potenciál ohrozit stabilitu globálních dodavatelských řetězců,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.

Přestože Spojené státy nejsou klíčovým odbytištěm pro hotové automobily z České republiky – na americký trh míří pouze 0,8 % automobilového exportu – nepřímé dopady mohou být zásadní. Český automobilový sektor je úzce propojen s evropským, zejména německým průmyslem, jehož prémiové značky patří mezi nejvíce exponované importéry do USA.

„Omezení vývozu evropských automobilů do USA se okamžitě přenese do poptávky po českých subdodávkách. Dotkne se to stovek firem v dodavatelském řetězci. Navíc nelze vyloučit, že cla budou rozšířena i na klíčové díly jako jsou převodovky, elektrické systémy nebo motory, kde mají čeští výrobci významné postavení,“ doplnil Zajíček.

Odborné odhady přitom ukazují, že plošné uvalení amerických cel může vést ke zpomalení ekonomického růstu celé Evropské unie až o 2,5 %. Nejvíce zasaženým regionem by přitom měla být střední Evropa, jejíž ekonomiky jsou nejvíce navázány na exportně orientovaný průmysl. Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko tak mohou čelit výraznému poklesu průmyslové výroby a ohrožení tisíců pracovních míst.

Prezident Zajíček připomněl, že Hospodářská komora ČR dlouhodobě podporuje volný a férový obchod. Varoval zároveň, že zavádění obchodních bariér nepřináší řešení, ale naopak zvyšuje nejistotu. „Taková opatření mohou vést k hlubší fragmentaci globální ekonomiky, zatímco průmysl potřebuje předvídatelnost, stabilitu a spolupráci. Obáváme se, že v konečném důsledku budou škodit všem – výrobcům, zaměstnancům i zákazníkům,“ upozornil prezident HK ČR.