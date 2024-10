Čipové centrum posílí spolupráci Česka a Tchaj-wanu

V Brně se v pátek 18. října otevřelo Centrum pro pokročilý návrh a výzkum čipových technologií ACDRC (Advanced Chip Design and Research Center). Centrum vzniklo jako konkrétní iniciativa rozvoje vztahů mezi Českou republikou a Tchaj-wanem. Představuje jeden z pilířů této spolupráce v oblasti polovodičů. Na české straně je projekt realizovaný odborníky ze tří předních českých univerzit – Vysokého učení technického v Brně, Českého vysokého učení technického v Praze a Masarykovy univerzity. Cílem je vzdělávat nové odborníky a podpořit inovace a výzkum v polovodičovém průmyslu, s využitím v oblastech jako jsou zejména kyberbezpečnost, automobilový průmysl, energetika, biomedicína a telekomunikace.

Evropa, a tedy i Česká republika, čelí výzvě stát se méně závislou na dovozu čipů a polovodičových komponentů z rizikových teritorií. Rozvoj polovodičového průmyslu v Evropě staví na evropské dohodě o čipech, tzv. EU Chips Act. V ČR vychází z Národní polovodičové strategie, nedávno schválené vládou ČR. Strategie má vést k vybudování stabilního a efektivního domácího výzkumného, vývojového a výrobního zázemí v oblasti polovodičů a polovodičových technologií, které by v budoucnu umožnilo předcházet krizím způsobeným výpadkem dodávek strategických technologií, včetně těch polovodičových.

ACDRC je platforma spolupráce mezi Českou republikou a Tchaj-wanem a současně platforma spolupráce mezi třemi předními českými univerzitami. Projekt je koordinovaný národními laboratořemi aplikovaných věd NARLabs na Tchaj-wanu a CyberSecurityHubcz v Česku. Cyber Security Hub je zapsaným ústavem založeným třemi předními univerzitami, které v oblasti polovodičů spolupracují: Českým vysokým učením technickým v Praze, Vysokým učením technickým v Brně a Masarykovou univerzitou. Centrum ACDRC je projektem CSH, který má přispět k technologickému rozvoji polovodičového průmyslu, podporovat odborný rozvoj a posílení kapacity lidských zdrojů pro polovodičový průmysl a podporovat přenos výsledků výzkumu do praxe.

Centrum se zaměřuje na koordinaci a podporu spolupráce ve vzdělávání a výzkumu s tchaj-wanskými partnery v oblasti navrhování čipů a polovodičových technologií, které jsou dnes nedílnou součástí technologického průmyslu a klíčovým faktorem pro globální průmyslovou transformaci. Rozvoj ekosystému polovodičového průmyslu pomůže zvýšit globální konkurenceschopnost ČR. Centrum ACDRC pro spolupráci s Tchaj-wanem je jako součást polovodičového ekosystému v ČR zřízeno v rámci Cyber Security Hub, z.ú.

„Polovodičový průmysl se dnes stal pro Českou republiku jednou ze strategických priorit. Patří bezesporu mezi odvětví s vysokou přidanou hodnotou postavenou na znalostech a inovacích, které přispívá ke znalostnímu profilování národního hospodářství. Česká republika v rámci evropského hodnotového řetězce již dnes v oblasti polovodičů zaujímá významné šesté místo a patří mezi klíčové hráče zejména v segmentu navrhování čipů a jejich aplikací v nejrůznějších průmyslových oblastech, např. v elektronové mikroskopii, ve které je dokonce světovým lídrem, ale také v automobilovém průmyslu či výkonové elektronice. Kromě investic je nezbytné v oblasti polovodičových technologií ve všech částech hodnotového řetězce, počínaje navrhováním pokročilých čipů pro specifické aplikace, výzkumu a vývoje materiálů až po polovodičovou výrobu jednak rozvíjet know-how a zejména pak připravovat kvalifikovanou pracovní sílu,“ řekl Ladislav Janíček, rektor Vysokého učení technického v Brně a dodal:

„Proto jednotící linkou všech probíhajících polovodičových iniciativ je vedle technologického a materiálového výzkumu a vývoje v oblasti polovodičů jednoznačně především rozvoj lidských zdrojů zaměřený na rozšíření jejich lidských kapacit, především v ČR. A to je právě role univerzit, které se za tímto účelem spojují, aby koordinovaly svoje vzdělávací a výzkumné aktivity.“

Projekt centra ACDRC podporuje hlubší spolupráci mezi Tchaj-wanem a Českou republikou a je prvním pilířem plánu 2022-2026 Taiwan-Czech Democratic Partners Supply Chain Resilience and Capacity Building Cooperation Plan. Vznikající centrum má přispět k rozvoji lidských zdrojů a know-how pro polovodičový průmysl v obou zemích. Centrum ACDRC má propojovat odborníky, zprostředkovávat komunikaci, stáže a mobility studentů i akademických a výzkumných pracovníků z ČR i Tchaj-wanu.

„Otevřením tohoto centra zaměřeného primárně na společné výzkumné aktivity mezi tchajwanskými subjekty a českými univerzitami se nám otevírají další možnosti ke sdílení znalostí v oblasti polovodičů. Na úrovni rovnocenných partnerů na obou stranách, kterými jsme, je zde velký potenciál k dlouhodobé a úspěšné spolupráci, a to ve více oblastech a úrovních,“ uvedl k otevření Centra pro pokročilý návrh a výzkum čipových technologií prorektor pro řízení kvality ČVUT, Radek Holý. Rektor ČVUT Vojtěch Petráček doplňuje: „Spolupráce s tchajwanskými partnery v oblasti polovodičových technologií a výchovy talentů je pro ČVUT velmi důležitým prvkem naší vzdělávací a výzkumné strategie napomáhající strategické nezávislosti České republiky a Evropské unie. Otevření ACDRC v této oblasti spolupráce vítáme a jsme připraveni projekt naplnit.“

Otevření ACDRC se zúčastnila také předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Markéta Adamová Pekarová. „Z dlouhodobého hlediska považuji otevření Centra pro výzkum pokročilých čipů zde v Brně za důležité proto, že dále pomůže prohloubit vztahy mezi demokratickými partnery – Českou republikou a Tchaj-wanem,” uvedla a pokračovala: „Centrum pro výzkum pokročilých čipů je dalším významným milníkem a významně zlepší naši spolupráci ve strategické oblasti pokročilých čipů, na kterých dnes závisí snad všechny oblasti lidské činnosti.“

Předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil během své cesty na Tchaj-wan dostával otázky, co z toho Česká republika bude mít. „Kromě toho, že jsem přesvědčen, že se svobodné a demokratické země mají podporovat, tak právě tohle: otevření centra ACDRC. Dnes stojíme před obrovskou příležitostí, kterou buď chopíme za pačesy, chopíme se ji tak, že to významně posune naše schopnosti v oblasti chytrých technologií a v oblasti produkce, která má velkou přidanou hodnotu, a nebo tomu tak nebude,“ uvedl a navázal: „Tchaj-wan je absolutní špičkou ve výrobě čipů a je ochoten s námi spolupracovat, i díky úrovni našich schopností. Tohle se nestalo samo sebou. Tohle je výsledek důvěry, kterou se nám mezi ČR a Tchaj-wanem podařilo vybudovat. Ale úspěšnost pokračování této spolupráce už neleží v rukou politiků, leží na vás – zástupcích univerzit a průmyslu."

V oblasti vzdělávání se spolupráce české i tchajwanské strany zaměřuje na koordinaci a podporu vzdělávání v oblasti navrhování čipů a polovodičových technologií za účelem přípravy nových odborníků zejména v nástavbových formách vzdělávání, které navazují na vzdělání získané v rámci magisterských a doktorských studií na českých univerzitách. Centrum rovněž nabídne stipendijní program, organizaci pokročilých kurzů ve spolupráci s univerzitami v ČR i na Tchaj-wanu, pořádání přednášek pro středoškoláky, letní a zimní školy a jiné vzdělávací akce. V oblasti výzkumu je hlavním cílem ACDRC vytvářet mezi ČR a Tchaj-wanem podmínky pro efektivní využívání znalostí a zkušeností a podpořit inovace, transfer znalostí a spolupráci mezi akademickou obcí a průmyslem.

Ve spolupráci s univerzitami Centrum koordinuje implementaci několika výzkumných projektů, včetně vývoje AI procesoru pro automobilový průmysl či například hardwarové bezpečnostní technologie. Mezi podporované výzkumné oblasti dále patří kyberbezpečnost čipů, backend-ový nástroj pro elektrickou automatizaci návrhu integrovaných obvodů, umělá inteligence na čipech, bio-čipy či zařízení pro kontrolu kvality a testování SiC technologie. Realizovaný výzkum a vzdělávací aktivity budou primárně probíhat na půdě zapojených univerzit v Brně a Praze, kde se současně rozšíří specializované laboratoře. Ty budou podporovat jednotlivé výzkumné aktivity s tchajwanskými partnery.

K rozvoji polovodičového ekosystému v Evropě přispívají také tchajwanskými investice. Ty se koncentrují zejména do Německa, ale podpora v této oblasti míří i do České republiky. Tato podpora směřuje především do vzdělávacích, výzkumných a vývojových aktivit v oblasti polovodičů.

V ČR je polovodičový ekosystém reprezentován Českým národním polovodičovým klastrem sdružujícím nejvýznamnější podniky a instituce včetně univerzit, které tento technologický řetězec pokrývají. Pro rozvoj tohoto ekosystému a o jeho propojení na evropskou síť spolupráce v oblasti polovodičů se buduje Národní kompetenční centrum pro polovodiče, jehož projekt byl za Českou republiku předložen na Evropskou komisi ke schválení. To se očekává během několika měsíců, nejpozději v první čtvrtině roku 2025.

Za projektem Národního kompetenčního centra stojí dvě přední technické univerzity v zemi, VUT v Brně a ČVUT v Praze, společnost onsemi a Codasip, Český národní polovodičový klastr a inovační agentura JIC. Projekt koordinuje Vysoké učení technické v Brně. Nedávno bylo rovněž podepsáno memorandum o spolupráci mezi ČVUT, VUT a Západočeskou univerzitou, které má za cíl posílit vzájemnou spolupráci akademických institucí v oblasti polovodičových aplikací, mimo jiné také výkonové elektroniky, kde je významným hráčem rovněž právě Západočeská univerzita.