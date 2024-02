ČEZ si v mezinárodním ESG hodnocení polepšil

Skupina ČEZ si polepšila v ESG hodnocení u CDP, jedné z nejvýznamnějších světových organizací zaměřených na posuzování veřejné správy i firem z pohledu udržitelného rozvoje. V klíčové oblasti zaměřené na boj proti změnám klimatu získala nově hodnocení B, což je zlepšení o dvě příčky proti roku 2021. CDP poskytuje hodnocení firem z pohledu klimatických změn, zabezpečení dostatku vody či péče o lesy zhruba 750 investorům z celého světa.

Skupina ČEZ pokračuje v postupném zlepšování svého ESG ratingu, tedy hodnocení nefinančních kritérií z oblasti životního prostředí, sociálních aktivit a transparentního řízení a správy společnosti. Nejnovější úspěch zaznamenala u mezinárodní neziskové organizace CDP (dříve Carbon Disclosure Project), která pokrývá přibližně 23 000 subjektů: primárně společnosti, ale také vlády, regiony či státy. Její služby využívají stovky investorů z celého světa. V hodnocení oblasti boje proti klimatickým změnám poskočila Skupina ČEZ o na hodnotu B.

„Dekarbonizace a směřování ke klimatické neutralitě patří ke klíčovým pilířům naší byznysové strategie Čistá energie zítřka. Jsem moc ráda, že renomované zahraniční organizace naše kroky oceňují a promítají je do lepších hodnocení. Posunu si ceníme o to víc, že CDP nedávno měnila metodiku posuzování a přidělování skóre. Známka B, tedy něco jako dvojka, je pro nás signálem, že si vedeme dobře,“ uvádí členka představenstva a Chief Sustainability Officer ČEZ Michaela Chaloupková.

V roce 2023 získala Skupina ČEZ jako první česká firma validaci svých dlouhodobých dekarbonizačních plánů od mezinárodní iniciativy SBTi, která potvrdila, že plánované kroky jsou v souladu s Pařížskou dohodu o omezení globálního oteplování na úrovni 1,5 °C. Tento významný posun na cestě ke klimatické neutralitě pochválilo i globální sdružení investorů Climate Action 100+, v němž je zapojeno na 700 investičních subjektů.

CDP rovněž loni hodnotila ČEZ z pohledu efektivního a udržitelného hospodaření s vodními zdroji – v této oblasti obdržela společnost známku B-, což je zlepšení oproti poslední hodnotě na úrovni C.

Mezi další klíčové hráče, jejichž rating berou v potaz nejvýznamnější investoři, banky nebo třeba pojišťovny, patří organizace MSCI (loni u ní Skupina ČEZ obhájila úroveň AA) nebo třeba Morningstar Sustainalytics (loni posun o 7,6 bodu do lepší vyšší kategorie). Podle společnosti CSR Hub, která ratingy téměř 35 000 společností od desítek agentur zpracovává do jednoho finálního ukazatele, spadá ČEZ do první pětiny nejlépe hodnocených firem na světě (zde).