Český průmysl volá po rovnováze mezi ochranou ovzduší a energetickou soběstačností

Evropská komise představila na otevřeném konzultačním fóru dne 25. června 2025 další vývoj návrhu revize nařízení o Ekodesignu pro lokální topidla na pevná paliva, a to včetně argumentů pro nastavení hodnot emisních limitů.

HK ČR společně se svými složkami, začleněnými společenstvy a Asociací pro ekologické vytápění dřevem (AEVD) oceňují, že se Evropská komise tentokrát (oproti únoru t.r.) rozhodla projednat návrh na otevřeném konzultačním fóru za účasti zástupců odborné veřejnosti a průmyslu, a že zároveň připouští nutnost diskuse nad proveditelností některých požadavků, zejména pak testovacích metod. Z jednání však vyplynulo, že mnohé z navržených změn budou vyžadovat další konzultace, a to zejména s ohledem na jejich reálný dopad na dostupnost interiérových topidel a jejich skutečný vliv na životní prostředí.

Zásadní je, aby nová pravidla byla aplikována spravedlivě na všechny výrobce. Podle údajů Evropské komise je totiž v databázi EPREL ve východní Evropě registrován pouze zlomek topidel uváděných na trh. Je proto nezbytný apel na důslednou kontrolu a dodržování pravidel, především u dovozů ze zemí mimo EU.

„Navrhovaná změna metodiky měření emisí se nám jeví jako nadbytečná. Kamna lze nadále testovat podle zavedené a osvědčené normy EN 16510, která už dnes prokazatelně odráží schopnost spalovacích zařízení dosahovat přísných emisních limitů,“ uvádí Jaroslav Schön, prezident Společenstva kominíků ČR. „Ani sebelepší topidlo nedosáhne kýženého výsledku bez kvalitního, výrobcem předepsaného paliva a správné obsluhy. Proto doporučujeme zaměřit se zejména na vzdělávání uživatelů. Informovaný a odpovědný spotřebitel znamená nižší emise v praxi,“ dodává.

Dosažení zásadního pokroku v ochraně životního prostředí je podle odborníků možné již dnes, a to hlavně výměnou starých topidel na uhlí a na dřevo, která jsou v provozu déle než 15 nebo 20 let a nesplňují již v současné době platné limity. Podpora jejich obměny by podle AEVD znamenala rychlejší přínos pro kvalitu ovzduší, než budoucí regulace vztahující se na nové produkty uvedené na trh za několik let.

Návrh na zavedení povinné elektronické regulace spalování vyvolává značné obavy o energetickou nezávislost domácností. Pro mnoho domácností, zejména v méně urbanizovaných oblastech, je výhodou možnost provozu kamen bez připojení k elektrické síti. Domácí topidla na dřevo dnes slouží nejen jako hlavní či doplňkový zdroj vytápění, ale i jako důležitá pojistka v krizových situacích. Budoucí pravidla by proto měla umožnit tuto jejich roli zachovat.

Živnostenská společenstva začleněná v HK ČR a odborné asociace deklarují připravenost spolupracovat s Evropskou komisí, technickými výbory i dalšími partnery na tvorbě pravidel, která skutečně povedou ke zlepšení kvality ovzduší, zároveň zohlední ekonomické i sociální dopady v jednotlivých členských státech.