Českobudějovická čistírna odpadních vod se vrátila do plného provozu

| zdroj: ČEVAK a.s.

Největší zařízení svého druhu v Jihočeském kraji muselo být v sobotu odstaveno kvůli hrozícím povodním. Vodohospodáři ze společnosti ČEVAK a.s. již také v krajském městě zprovoznili všechny kanalizační čerpací stanice a jakmile to bude možné, obnoví i nátok vody do Zlaté stoky.

„Čistírna nyní pracuje ve stejném režimu jako před povodněmi. Od prvopočátku jsme spolupracovali s krizovým řízením a vedením statutárního města s cílem uchránit tento klíčový městský majetek a zabezpečit jej tak, aby se čistírna mohla bezprostředně po odeznění nebezpečí znovu zprovoznit,“ řekl provozní ředitel společnosti ČEVAK a.s. Peter Bolha.

„Rád bych všem zaměstnancům ČEVAK a. s. poděkoval za jejich práci a nasazení během povodní. Ještě před samotným příchodem velké vody začali s přípravou vodovodní a kanalizační sítě, kontrolou systémů, zkontrolovali a vyčistili všechny dešťové vpusti na kritických místech, připravili zásoby pitné vody ve vodojemech. V průběhu povodní kontrolovali průběžné kritickou infrastrukturu a systém. Ohledně čistírny manipulovali s hradidly na přítoku a odtoku tak, že nedošlo k jejímu zaplavení a zároveň nedošlo k zvýšení hladiny v kanalizacích a tím ani k výtoku odpadních vod na komunikace. I tímto přispěli k eliminaci možných povodňových škod. Sympatické mi bylo, jak poznatky okamžitě přenášeli do praxe a stejně tak intenzivní komunikace jak s městem, krajem, Povodím Vltavy. Za vše jim patří poděkování a uznání,“ vyjádřil díky náměstek primátorky Českých Budějovic Michal Šebek.

S tím, jak hladiny jihočeských řek klesají, zaměstnanci ČEVAKu postupně vrací do provozu i ostatní čistírny odpadních vod v kraji a také další zařízení, která musela být v uplynulých dnech kvůli velké vodě odstavena. „Ještě čekáme, jak se vyvine situace v povodí řeky Lužnice, ale u většiny předpokládáme návrat do plného provozu do konce týdne,“ sdělil Peter Bolha.

Velkou pozornost nyní věnují vodohospodáři lokalitám, kde jsou zdrojem pitné vody místní studny a vrty. Po odeznění intenzivních, několik dnů trvajících dešťů se v některých z nich objevil zákal vody. Zaměstnanci společnosti pracují na nápravě, čistí vodojemy a pokud je to třeba, odkalují vodovodní síť. Tam, kde je to možné, ji přepojují na nezávadný zdroj pitné vody. „Jsme v kontaktu s představiteli samospráv, na místa přistavujeme cisterny s pitnou vodou, případně vydáváme doporučení, jak s takovou vodou zacházet. Informace pravidelně aktualizujeme na našich webových stánkách,“ uvedl Peter Bolha.

Doplnil, že se jedná o jednotky případů. V ostatních městech a obcích, kde ČEVAK provozuje vodohospodářský majetek je pitná voda v naprostém pořádku a pod pravidelnou kontrolou a lze ji užívat bez omezení a jakýchkoli dodatečných úprav.