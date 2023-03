Česko-slovenské energetické fórum aneb Energetika v permanentní změně

Energetika se za poslední rok stala celebritou nejen v České republice, ale v celé Evropě. Dostala v médiích tolik prostoru, že by mohla s přehledem konkurovat takovým hvězdám, jako je Steven Spielberg nebo Quentin Tarantino. Energetika dokázala k obrazovkám přilákat enormní počet diváků. Na scéně se vyrojilo množství expertů, které předtím energetická bublina neznala. Podmanila si i politickou scénu, kde je doteď královnou a vzbudila zmatek mezi samotnými úředníky Evropské unie. Opět potvrdila, že je základem nejen pro ekonomický růst, ale i pro samotný chod společnosti. V živém přenosu jsme mohli sledovat, jak výrazně ovlivňuje životy občanů i firem, a že nejde jen o to mít energie dostatek, ale zajistit bezpečnost a stabilitu jejích dodávek za přijatelnou cenu.

Rok 2022 a začátek roku 2023 byly plné „aha“ momentů. Zjistili jsme, jak rychle se dají přijímat zákony, nařízení vlády a nová opatření. To, co předtím trvalo roky, se v některých případech zvládlo za několik týdnů i dnů.

ČR zastropovala ceny energií nejen svým občanům, ale i firmám. Otevřel se první LNG terminál, ve kterém má Česká republika nakoupenou kapacitu, a zajistila se i potřebná kapacita pro přepravu plynu z Nizozemí do ČR … A to v rekordním čase několika měsíců. Zavedla se tzv. windfall tax a zdanění nadměrných zisků výrobcům elektřiny. Trh s domácí fotovoltaikou vzrostl o 366 %. ČEZ zahájil tendr na stavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. Po osmi letech se připravuje nová energetická koncepce ČR.

Na Slovensku se domácnostem cena silové elektřiny v roce 2023 neměla měnit, což měly řešit státní kompenzace pro dodavatele energií a dohoda o dodávkách od společnosti Slovenské elektrárne. Slovenská vláda schválila návrh zákona o zdanění nadměrných zisků firem ze sektoru uhlí, ropy či zemního plynu včetně rafinerií. Třetí blok jaderné elektrárny Mochovce začal dodávat do sítě. Slovensko se připojilo k vnitrodenními trhu s elektřinou.

Evropská Rada přijala tři koordinovaná opatření EU ke snížení účtů za energii. Nařídila snížit spotřebu elektřiny a zastropovat příjmy výrobcům elektřiny. Podniky v odvětví fosilních paliv musejí platit solidární příspěvek. V květnu 2022 v reakci na vývoj trhu, představila Komise plán RePowerEU. Plán, jak dosáhnout úspor energie, vyrábět čistou energii a diverzifikovat dodávky energie. Komise také zahájila veřejnou konzultaci k návrhu na nový Market Design.

Každá krize s sebou obvykle přináší i příležitosti, nová řešení, jiné pohledy, které nás posouvají dopředu. A energetická krize nebude výjimkou. Do zákonů se nově zavádí sdílení elektřiny a komunitní energetika, připravuje se akumulace či nezávislý agregátor. Do popředí se dostává otázka, jak nejen ušetřit na elektřině, ale jak na ní i vydělávat. Softwarové společnosti vyvíjí nová řešení, do finále jdou energetická datová centra v obou státech… Budeme opravdu teď energetiku vnímat jinak?

Česko-slovenské energetické fórum se bude věnovat nejen tématům, která hýbala odvětvím v posledním roce, ale zaměří se i na budoucnost. Co můžeme očekávat od politiky, státních institucí, trhu, průmyslu a v neposlední řadě od nových hráčů? Nenechte si ujít další ročník konference Česko-slovenské energetické fórum 17. – 18. 5. 2023 v Bratislavě!

