Česko i nadále zaostává v rozvoji obnovitelných zdrojů, varuje evropská studie

Evropská asociace SolarPower Europe zveřejnila analýzu vývoje solárního trhu pro období 2024-2028. Podle ní Česká republika ve výstavbě zdrojů solární energie nadále zaostává za řadou zemí jako je Slovinsko, Polsko či Estonsko. Rozvoj tohoto segmentu zpomaluje v celé Evropě, v Česku je ale trend ještě citelnější. Vliv na to mají podle studie i kroky současné vlády, které znejišťují investory, odrazují je od nových projektů a narušují předvídatelné podnikatelské prostředí. Před tím dlouhodobě varuje také Solární asociace.

„Bohužel i nejnovější evropská studie potvrzuje naše obavy a měla by být velkým červeným vykřičníkem pro vládu, že nelze upřednostňovat populistické nahánění laciných voličských bodů. Podle analýzy Česko ve výstavbě zdrojů solární energie nadále ztrácí za řadou jiných států. Přitom jde o klíčový faktor pro zajištění konkurenceschopnosti a bezpečnosti naší země. Obnovitelné zdroje hrají mimo jiné zásadní roli pro ukončení závislosti na ruských fosilních palivech,“ uvedl výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář.

Podle studie SolarPower Europe patří Česká republika mezi nejprůmyslovější ekonomiky EU v přepočtu na obyvatele, přičemž automobilový, chemický a ocelářský průmysl nedokážou pokrýt svou energetickou poptávku pouze pomocí střešních fotovoltaických instalací. Jsou zapotřebí větší solární projekty.

Většina investorů do nových velkokapacitních fotovoltaik ale zároveň provozuje starší solární elektrárny a stále splácí bankovní úvěry, jakékoli hrozby vůči jejich aktivům tedy způsobují pozastavení nových projektů. Studie v tomto kontextu upozorňuje, že v současné době česká vláda znovu hrozí odebrání státem garantované podpory. Tato nejistota se podle analýzy odráží i v datech instalací solárů: v první polovině roku 2024 bylo připojeno pouze 25 projektů nad 1 MW, většinou velké střešní fotovoltaiky.

„Zaostáváme kvůli absolutní destrukci předvídatelného podnikatelského prostředí. Investoři žijí v neustále nejistotě, zda politici před volbami neudělají další populistickou otočku v podpoře starších solárních projektů, která byla za poslední léta snížená už desetkrát. To negativně dopadá i na bankovní sektor. Mnoho investorů se totiž spoléhalo na dlouhodobé záruky státu a vzali si na rozjetí projektů bankovní úvěry na 20 let, čemuž odpovídají i splátky. Pokud stát sliby náhle poruší, budou mít velké problémy splácet a řada z nich zkrachuje. Pro banky by to znamenalo kolaps úvěrů za 30 miliard, tedy největší šok za poslední desítky let. K tomu připočtěme časté změny v podmínkách dotačních programů, zdlouhavé povolovací procesy a zastaralé metodiky. To všechno podnikatele silně odrazuje,“popsal Jan Krčmář.

Podle Krčmáře vkládal podnikatelský sektor naděje do současné vlády, že situaci stabilizuje. Ukázal se ale pravý opak. „Sněmovna schválila kontroverzní návrhy ministerstva financí k obnovitelným zdrojům, které mají za cíl pouze odebrat tisíce subjektům podporu a před jejichž negativními důsledky varovala řada organizací. Návrhy jsou v rozporu s českou a evropskou legislativou, nalomí důvěru investorů a výrazně zpomalí rozvoj nových obnovitelných zdrojů energie. První zahraniční investoři připravují arbitráže, tématu už se věnují i zahraniční média, například deník Financial Times. Je to o to bizarnější, že se současná vláda zaklíná údajnou pravicovostí. Doufejme, že si význam předvídatelného podnikatelského prostředí a právního státu uvědomuje alespoň Senát, který bude návrhy teprve projednávat,“uzavřel Krčmář.

Celou analýzu SolarPower Europe najdete zde.