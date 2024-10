Česká republika jako lídr ve vývoji malých modulárních reaktorů díky partnerství ČEZ a Rolls-Royce SMR

Malé modulární reaktory jsou dalším nezbytným krokem k zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti ČR i pro budoucí generace. Po výběru partnera na výstavbu dvou nových velkých jaderných bloků v Dukovanech je uzavření partnerství mezi společnostmi ČEZ a Rolls-Royce SMR dalším významným milníkem v naplňování cílů vlády premiéra Petra Fialy.

Skupina ČEZ získá v tradiční britské společnosti obchodní podíl, který jej učiní strategickým partnerem. Česká republika se díky tomu dostane do čela vývoje a výstavby malých modulárních reaktorů. Český průmysl tak dostane unikátní možnost stát se součástí celosvětového dodavatelského řetězce a podílet se na výstavbě nových jaderných zdrojů nejen v České republice, ale i ve světě. Malé modulární reaktory se v budoucnu stanou bezemisním zdrojem tepla a elektřiny pro české domácnosti, školy nebo nemocnice.

„Malé modulární reaktory jsou obrovskou příležitostí pro náš průmysl a naši energetiku. Strategické partnerství mezi ČEZ a Rolls-Royce SMR je základem pro to, aby ČR byla v oblasti modulárních reaktorů důležitým hráčem. Naším cílem je, abychom patřili mezi nejúspěšnější země, abychom se mohli podílet na inovacích, vývoji a výrobě v globálním měřítku a právě to nám tato dohoda umožňuje. Zároveň je naším cílem, aby ČR byla v budoucnosti co nejvíce energeticky soběstačná a Češi měli jistotu, že zde bude dostatek energie za přijatelné ceny,“ uvedl premiér Fiala.

„Budoucností naší energetické soběstačnosti nejsou jen nové velké jaderné bloky v Dukovanech a Temelíně, ale sázíme také na rozvoj malých modulárních reaktorů. V posledních letech usilovně pracujeme na modernizaci české energetiky – rozvíjíme obnovitelné zdroje, modernizujeme přenosové a distribuční soustavy, investujeme do energetických úspor a prosadili jsme novou energetickou legislativu. Malé modulární reaktory mohou sehrát velmi důležitou roli v podobě stabilních zdrojů energie. Považuji proto za velký úspěch, že se podařilo dojednat vstup skupiny ČEZ do společnosti Rolls-Royce SMR. Díky tomu, že se naši experti budou podílet na samotném vývoji, výrobě komponent a stavbě prvního modulárního reaktoru ve Velké Británii, si odneseme důležité know-how pro využití technologie v Česku,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

ČEZ do společnosti Rolls-Royce SMR investuje několik stovek milionů anglických liber, tedy jednotky miliard korun. Výhodou pro Českou republiku je, že Rolls-Royce SMR svůj dodavatelský řetězec teprve tvoří, a české firmy tak mají jedinečnou možnost stát u jeho zrodu a zapojit se v maximální možné míře. Díky této strategické spolupráci se tak budou moci lokální firmy podílet nejen na rozvoji a realizaci nového malého modulárního reaktoru, ale také na dodávkách SMR do zahraničí. Díky spolupráci s Českou republikou může finální technologie SMR od Rolls-Royce naplňovat co největší množství požadavků české legislativy.

„Jaderná energetika má v Česku dlouhou historii a můžeme se pyšnit celou řadou odborníků a firem, jejichž know-how v této oblasti dosahuje světové úrovně. Jsem rád, že jádro nadále zůstává základním pilířem české energetiky a můžeme ho nadále rozvíjet. Jde totiž o bezpečný a spolehlivý zdroj elektrické energie, ale i tepla. Malé modulární reaktory nemají nahrazovat velké bloky, ale doplňovat je. S prvním z nich počítáme v Temelíně v první polovině 30. let,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

ČR tak bude těžit z ekonomických přínosů strategického partnerství jak z pohledu HDP, nových pracovních míst, tak exportního potenciálu jaderného sektoru. Lokální firmy by se mohly stát součástí dodavatelského řetězce při stavbě malých modulárních reaktorů nejen v ČR, ale i v celé Evropě.

SMR jsou inovativní technologie, které bude moci občanům a firmám dodávat nejen elektřinu, ale také teplo, takže mohou nahradit dosluhující uhelná zařízení a pomoci s dekarbonizací energetiky. Modulární reaktory je možné vyrábět sériově v továrnách a po jednotlivých blocích jich postupně víc soustředit na jednom místě. Při jejich přípravě dává smysl umístit je do lokalit současných uhelných zdrojů, kde mohou SMR produkovat nejen elektrickou energii, ale i teplo do centrálních soustav zásobování teplem, které nyní v těchto regionech zajišťují právě končící uhelné elektrárny.

