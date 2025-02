Ceny potravin zvýší nové nařízení o obalech, případně i povinné zálohování

Udržitelnost není zadarmo, nařízení PPWR bude mít ekonomický dopad. Odborný seminář v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR otevřel důležité téma vlivu nové legislativy na ceny potravin, obalů a obalových odpadů. Změny se budou dotýkat nejen konečných spotřebitelů, ale i širokého průmyslu výrobců, prodejců nebo i recyklátorů.

Seminář se uskutečnil v pondělí 27. ledna 2025 za účasti přednášejících zastupující výrobce, obchodníky, municipality a odpadový průmysl.

První tematický blok se zaměřil na základní povinnosti podle nového Nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR), které bude platné od 11. února 2025 a plně účinné a závazné od 12. srpna 2026 . Jednotlivá nová opatření a jejich vliv na ceny obalů či potravin popsal ředitel společnosti EKO-KOM pan Zbyněk Kozel, který má k tématu obalových odpadů nejblíže. EKO-KOM je autorizovanou obalovou společností (AOS), která svým klientům zajišťuje plnění povinností vyplývající ze Zákona o obalech, tzn. sběr a recyklaci obalových odpadů.

Skutečné dopady PPWR v horizontu roku 2030 jsou nyní podle Zbyňka Kozla obtížně odhadnutelné. Není známa řada navazujících prováděcích předpisů, které mohou výrazně měnit náklady. Nejsou ani známa finální znění dalších souvisejících legislativ, zejména v oblasti bezpečnosti potravin. Dále se do výpočtu dopadu na cenu potravin mohou promítnout i vyšší nároky na recyklaci a tím na energetické vstupy, jejichž cenu nelze nyní dopředu predikovat. Náklady výrobců budou také závislé od poptávky a nabídky po druhotných surovinách, jež PPWR výrazně ovlivňuje.

Indikativní dopad nařízení na potravinářské plastové obaly, související s růstem úrovně recyklace, lze nyní odhadnout cca na zvýšení ceny o maximálně 0,20 Kč za obal, u hliníkových obalů do 0,04 Kč. Při plnění povinnosti sběru 90 % nápojových plastových a hliníkových obalů lze očekávat zvýšení ceny pro nápoje až o 0,10 Kč u plastu a okolo 0,20 Kč u hliníkových plechovek. Ve vztahu s dodržením povinnosti vysokého obsahu recyklátu v plastových obalech lze predikovat zvýšení ceny jednoho kusu PET obalu až o 0,30 Kč a u PE/PP o 0,10 Kč.

V druhém bloku semináře komentoval vliv PPWR na cenu potravin ředitel veřejných vztahů společnosti Nestlé pan Vratislav Janda a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR pan Tomáš Prouza.

PPWR přinese výrobcům především další náklady pro splnění nových povinností. Týká se to zejména nákupu plastových obalů, které musí obsahovat povinné množství recyklátu. Již nyní, před platností PPWR, je cena plastového recyklátu až o 50 % vyšší než primární virgin plast. S účinností nových pravidel lze očekávat zvýšení ceny recyklátu až o 100 %. To se samozřejmě promítne do ceny obalu a konečné ceny baleného výrobku. Dojde i k úpravám technologií balení, k novému značení a registrací obalů či používání opakovaně použitelných přepravních obalů.

Obchodníci budou muset nejen jako prodejci, ale i jako producenti svých privátních značek například redukovat objem materiálů v obalech a minimalizovat rozměr obalů. Nerecyklovatelné obaly nahradí ekologičtějšími variantami a úpravy balení více přizpůsobí potřebám zákazníka, např. nahrazení polystyrénových výplní balení za recyklovatelné papírové materiály.

Od roku 2030 už u prodejců nenajdeme jednorázové plastové obaly na ovoce a zeleninu do 1,5 kg, folie u sdružených balení nebo lehké plastové tašky.

Obchodníků se může výrazně dotknout i povinné zálohování PET lahví a plechovek podle PPWR, kdy je nutné od roku 2029 povinně odděleně sbírat 90 % plastových nápojových lahví a 90 % kovových nádob na nápoje. Této povinnosti se lze ale vyhnout, pokud členský stát EU bude od roku 2026 vykazovat sběr minimálně 80 % těchto druhů obalů. Česká republika již nyní vykazuje sběr cca 80 % sběru PET lahví.

Celý článek je dostupný na www.obaly21.cz a záznam odborného semináře najdete na videoarchiv.psp.cz.