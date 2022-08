Ceny baterií by letos kvůli drahým kovům mohly poprvé od roku 2010 vzrůst

Rostoucí poptávka po kovech potřebných pro výrobu baterií na jedné straně a nedostatečná produkce na straně druhé vedly v posledních měsících k prudkému růstu jejich ceny. V případě lithia došlo za poslední dva roky k nárůstu ceny na čtrnáctinásobek. V důsledku toho pravděpodobně letos poprvé od roku 2010 vzrostou ceny baterií.Vyplývá to z výhledu analytiků z BloombergNEF (BNEF).

Globální poptávka po kovech potřebných pro výrobu baterií by letos měla vzrůst meziročně o 50 % na 4,8 mil. tun a do konce této dekády následně až na více než 17,5 mil. tun. Nejvíce by měla růst poptávka po lithiu, klíčové surovině pro výrobu baterií. Ta by se měla mezi lety 2021 a 2030 zvýšit na sedminásobek. "Trh s kovy potřebnými pro výrobu baterií bude v letošním roce napjatý, když se rostoucí poptávka potká s inflačními tlaky a omezeními v dodavatelském řetězci," uvedl BNEF.

Obzvláště napjatá situace je na trhu s lithiem, konkrétně s uhličitanem lithným a hydroxidem lithným, kde by v letošním roce mohla poptávky být vyšší než výrobní kapacity. I proto vzrostla za poslední dva roky cena tohoto kovu z 5 000 USD/t na zhruba 70 000 USD/t. "Lithiový průmysl může mít potíže s pokrytím rostoucí poptávky ze strany výrobců elektromobilů, pokud v následujících dvou letech nebudou spuštěny nové projekty," dodal BNEF.

Vyšší ceny baterií mohou přibrzdit nástup elektromobilů

Baterie jsou nejdražším komponentem v elektromobilech a pokles jejich cen je proto klíčový pro rozvoj elektromobility. Podle statistiky BNEF klesla mezi lety 2010 a 2021 cena baterií z 1 220 USD/kWh na 132 USD/kWh. V letošním roce by nicméně mělo dojít k zastavení klesajícího trendu a cena by měla vrůst meziročně o 2 % na 135 USD/kWh.

"Přestože tempo poklesu zpomaluje, ceny se stále více přibližují hranici 100 USD/kWh, při které by pořizovací náklady na elektromobily měly být srovnatelné s automobily se spalovacími motory," dodal BNEF.

Pokračující závislost na Číně

Čína podle BNEF dominuje globálnímu bateriovému odvětví, když vlastní přes 50 % zpracovatelské kapacity pro potřebné kovy. Čínské společnosti v posledních letech také mohutně investovaly do těžebních aktiv po celém světě.

Kromě těžebních a zpracovatelských kapacit v oblasti potřebných kovů je Čína klíčovým hráčem i v oblasti závodů na výrobu baterií, když vlastní téměř 75 % globálních výrobních kapacit.

Tom Jensen, výkonný ředitel norského startupu FREYR, řekl letos BNEF, že se Německo, východní Evropa a severské státy stanou pravděpodobně regionálními centry pro výrobu baterií pro elektromobily. BNEF i přesto očekává, že v nejbližších letech bude pokračovat dominance Číny, která i v roce 2025 bude kontrolovat téměř 70 % výrobní kapacity pro baterie.