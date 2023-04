Centrála Komerční banky má na střeše solární elektrárnu

Komerční banka má jako první banka v ČR na střeše centrály fotovoltaiku. 210 panelů vyrobí ročně téměř 100 MWh elektřiny a sníží emise CO2 o 36 tun.

Komerční banka chce být uhlíkově neutrální do roku 2026, Skupina ČEZ zase do roku 2030 počítá s omezením využívání uhlí na minimum a jeho nahrazením při výrobě elektřiny nízkoemisními a obnovitelnými zdroji. Důkazem, že to obě velké firmy myslí vážně a při dosahování těchto cílů chtějí spolupracovat, je společný produkt Fotovoltaika za 1 Kč, na jehož vývoji se podílela také dceřiná společnost KB, SG Equipment Finance (SGEF).

Zákazníkovi umožňuje pořídit si střešní fotovoltaickou elektrárnu bez investičních nákladů. Komerční banka jde příkladem, a stává se jednou z firem, která si nechává instalovat fotovoltaickou elektrárnu tímto způsobem. „Jsme první bankou v Česku, která bude tímto způsobem vyrábět solární energii na střeše centrály. Věřím, že budeme inspirací i pro ostatní banky,“ říká Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

Fotovoltaika za 1 Kč

ČEZ ESCO panely nejen nainstaluje, ale po dobu 25 let zajistí jejich provoz a bude garantovat budově Komerční banky dodávku elektřiny za smluvenou cenu. Komerční banka pak bude investici splácet v ceně odebírané elektřiny, která bude výrazně nižší, než kterou platí banka v současné době za dodávku ze sítě. Po 15letém provozu může KB také za 1 Kč elektrárnu odkoupit a dále si vyrábět vlastní energii.

Moderní panely typu half-cut o výkonu 450 Wp umožňují v kombinaci se střídači SolarEdge s výkonovými optimizéry vyrábět elektřinu i při částečném zastínění panelů. Monitoring přes webovou aplikaci je zase zárukou rychlého odhalení případných poruch a minimalizace ztrát na výrobě. Kvůli co nejnižšímu zatížení střechy byla zvolena roznášecí lehká ocelová konstrukce, která počítá i s rezervou na nadprůměrnou sněhovou pokrývku.

„Firmy a obce napříč Českem v poslední době ve velkém poptávají fotovoltaiky,“ uvádí Kamil Čermák, generální ředitel společnosti ČEZ ESCO. „Mohu potvrdit velký zájem o Fotovoltaiku za 1 Kč. V loňském roce, kdy byl novinkou v naší nabídce, jsme řešili více než 130 poptávek a schválili financování solárních elektráren v objemu přes 170 milionů korun,“ doplňuje Eva Jiránková, obchodní ředitelka SG Equipment Finance.

Na ploše necelých 1000 m2 vznikla díky více než 200 solárním panelům elektrárna o výkonu 94,5 kW, která každoročně přemění energii slunečního záření v 96,6 MWh bezemisní elektřiny. Vyrobenou energii objekt kompletně spotřebuje. Elektrárna je dokončena. V tuto chvíli probíhají administrativní procesy připojování k distribuční síti.