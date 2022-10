ČAOH navrhuje skládkovat využitelné druhotné suroviny

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) sdružující největší odpadářské firmy v České republice sice na jednu stranu vyzývá ke stále intenzivnějšímu třídění odpadů a to i za cenu enormních finančních nákladů a velké energetické náročnosti, současně však připravuje úpravu zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech., která by měla prolomit zákaz skládkování materiálově či energeticky využitelných odpadů a opět umožnit jejich skládkování.

Pracně a nákladně vytříděné odpady tedy budou opět bez užitku končit na skládkách. Jen se tak prohloubí plýtvání draze získanými surovinami a sníží motivace lidí ke třídění. Tyto kroky jsou jednoznačně v rozporu s principy cirkulární ekonomiky a zhoršují dosahování ambiciózních cílů EU v oblasti ekologie.

Tvůrci této aktuálně připravované novely zákona se zřejmě inspirovali postupem ze začátku letošního roku, kdy se podobně „vyřešil“ problém s hromadícím se odpadem ze zdravotní a veterinární péče (psali jsme např. zde). Fakticky se ovšem jedná o neodpustitelné oddalování skutečného řešení tohoto obecného problému.

Dnes se v daleko větším objemu zase hromadí vyseparovaný papír. A která komodita to bude za půl roku? Že by to na chvíli byly opět plasty?

Zájmem veřejnosti a snahou všech hráčů na poli oběhového hospodářství by mělo být jednoznačné dodržování hierarchie nakládání s odpady a v ní je skládkování na nejnižší příčce. Současná situace tak dokládá všeobecnou nekoncepčnost a krátkozrakost. V České republice dlouhodobě chybí smysluplné kapacity na faktickou recyklaci vytříděných odpadů stejně jako stabilní a osvědčené kapacity pro energetické využívání směsného komunálního odpadu i jinak nevyužitelných výmětů z třídicích linek.

Redakce Průmyslové ekologie na toto téma připravuje polemiku, která přinese pohledy z více úhlů.