Blíží se konec znečišťování životního prostředí plasty. Mezinárodní smlouva by měla být na světě v roce 2025

Představitelé států celého světa a zástupci nevládních skupin jednali od 29. května do 2. června 2023 v Paříži o hlavních bodech pro přípravu nové mezinárodní smlouvy o ukončení znečištění životního prostředí plasty. Tato smlouva se vyjednává v rámci Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) na základě rozhodnutí Environmentálního shromáždění OSN z února 2022.

V závislosti na dalším vyjednávání bude nová smlouva poskytovat globální rámec pro přijímání opatření v oblasti výroby a použití plastů, nakládání s odpadem plastů a opatření na podporu rozvoje oběhového hospodářství.

Na pracovních skupinách se diskutovala možnost zahrnutí dalších prvků do návrhu nové smlouvy, jako jsou závazky pro smluvní strany ve smyslu: omezování nabídky, poptávky a použití primárních plastových polymerů; dále omezování problematických a zbytných plastových výrobků; omezování výroby a spotřeby chemických látek a polymerů vzbuzujících obavy; snížení mikroplastů; posílení nakládání s odpady; posílení cirkulárního designu výrobků; podpory k redukci, znovupoužití a opravy plastových výrobků a obalů; podpory použití bezpečných a udržitelných alternativ a náhrad; eliminace úniků plastů do vody a půdy a emisí do ovzduší; řešení existujícího znečištění plasty; usnadnění spravedlivého přechodu za účelem snížení chudoby ve světě; a také ochrany lidského zdraví před negativními dopady znečištění plasty.

Státy rovněž projednaly možnosti zahrnutí úpravy k národním akčním plánům, zvyšování osvěty, výzkumu, spolupráci mezi státy a dotčenými mezinárodními organizacemi, finanční asistenci, budování kapacit v rozvojových zemích, transferu technologií, technické asistenci a dodržování nové mezinárodní smlouvy, monitorování pokroku podle smlouvy a předkládání národních zpráv o plnění závazků podle smlouvy.

Zasedání pověřilo předsedu mezivládního vyjednávacího výboru, aby na základě proběhlých diskusí připravil „nultý“ návrh mezinárodní smlouvy o znečištění plasty k projednání na příštím zasedání v listopadu 2023 v sídle UNEP v keňském Nairobi. Plánovaně by text smlouvy měl být dojednán během roku 2024 na následujících zasedáních v Kanadě a v Korejské republice. V případě úspěšného dojednání by smlouva mohla být otevřena k podpisu na diplomatické konferenci v roce 2025.