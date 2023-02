Biosenzor olomouckých vědců odhalí antibiotika ve vodě. Změřit je může každý

Olomoučtí vědci vyvinuli nový biosenzor, který má podobu malé krabičky propojené s mobilním telefonem. Dokáže okamžitě odhalit i velmi malé zbytky antibiotik ve vodě, slinách nebo v mléčných výrobcích. Detekce je velmi snadná a rychle hotová.

Nebezpečná a rozmáhají se rezistence k antimikrobikům

Jedním z nejvýznamnějším medicínským objevům 20. století jsou bezpochyby antibiotika. Díky jejich použití dokázalo lidstvo významně snížit úmrtnost a následky různých infekčních onemocnění. S nimi se ale v poslední době pojí narůstající problém rezistence na antibiotika.

Nadměrné používání antibiotik a dalších antimikrobiálních látek způsobilo, že jsou při léčbě běžných infekčních onemocnění méně účinné. To má za následek zrychlující vznik a šíření rezistence k antimikrobikům. 1,27 milionu úmrtí ročně na celém světě je způsobeno právě rezistencí bakterií vůči antimikrobikům. Vývoj nových účinných antibiotik je značně omezený, nákladný a zdlouhavý s nejistým výsledkem. Podle odhadu Evropského účetního dvoru by uvedení nového léku na trhu mohlo přijít na 1 miliardu eur. Není tak překvapením, že od 80. let 20. století nebyla objevena žádná nová třída antibiotik.

Je tak potřeba zajistit, aby stávající antimikrobika byla používána racionálně a obezřetně, a tím minimalizovat možnost, že si bakterie vytvoří proti účinku antibiotik odolnost. Rozvoj antimikrobiální rezistence je možné omezit také tím, že mikroorganismy nebudou vystaveny zbytkovým antibiotikům. Znamená to kontrolu použití antibiotik, ale i monitorování jejich hladin v komplexních vzorcích, jako jsou potraviny, vodovodní a odpadní vody, moč a krev.

Detekce antibiotik ve vodě se řeší i u nás. Vědci z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN Univerzity Palackého v Olomouci a tamní přírodovědecké fakulty vyvinuli nový biosenzor, který dokáže ve vodě či v mléčných výrobcích okamžitě odhalit i velmi malé zbytky antibiotik, konkrétně ampicilinu. Biosenzor vědci představili v odborném časopise Small. Odkaz na studii naleznete na konci článku.

Využití klikací chemie