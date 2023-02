Belgický reaktor Tihange 2 byl po 40 letech provozu trvale odstaven

Druhý blok jaderné elektrárny Tihange v Belgii byl po 40 letech provozu trvale odstaven. Tlakovodní reaktor s instalovaným výkonem 1008 MWe je druhým reaktorem v zemi, který bude trvale vyřazen z provozu. Vyřazení bloku z provozu je součástí plánu postupného odchodu země od jaderné energetiky.

„Budou zahájeny první kroky související s fází po ukončení provozu a následnou demontáží," uvedl provozovatel, společnost Electrabel, belgická dceřiná společnost francouzské Engie. Společnost uvedla, že krátce po odstavení bloku 31. ledna provozovatelé roztěsní reaktor, vyjmou z něj veškeré palivo a přemístí ho do bazénů chlazení použitého paliva. Aby energetici snížili aktivitu reaktorových systémů, propláchnou primární okruh chemickým roztokem.

Decommissioning bude zahájen v roce 2026

V roce 2024 začnou operátoři přemísťovat dostatečně vychlazené palivové soubory (z předchozích palivových kampaní) z chladicích bazénů do speciálních skladovacích a přepravních kontejnerů. Předpokládá se, že palivové soubory budou z bazénů chlazení zcela vyvezeny v roce 2027.

Současně budou pracovníci elektrárny postupně vyřazovat z provozu všechny technické systémy. V provozu zůstanou pouze systémy, které se podílí na chlazení palivových bazénů nebo na provozu zbývajících reaktorů Tihange 1 a 3.

Po úplném vyvezení a dekontaminaci palivových bazénů bude celková aktivita bloku Tihange 2 snížena o 99 %. V tomto okamžiku může společnost Electrabel přistoupit ke kompletní demontáži elektrárny. Podle současného harmonogramu budou první činnosti spojené s vyřazováním z provozu zahájeny v roce 2026.

„Konečné odstavení elektrárny Tihange 2 představuje důležitý milník v historii naší lokality," uvedl Antoine Assice, ředitel elektrárny Tihange. „Mé poděkování patří všem zaměstnancům, kteří se podíleli na výstavbě a provozu elektrárny. Díky nim se nyní můžeme s hrdostí ohlédnout za 40 lety bezpečné produkce elektřiny. Se stejnou péčí se naši zaměstnanci již několik let připravují také na samotnou demontáž elektrárny Tihange 2."

Jaderné elektrárny pokrývají polovinu výroby elektřiny v zemi

Belgické jaderné elektrárny se na výrobě elektřiny v zemi podílejí z přibližně 50 % (rok 2022). Federální zákon z 31. ledna 2003 požaduje postupné ukončení veškeré výroby elektřiny z jaderných elektráren v zemi.

Většinu belgické produkce elektřiny zajišťuje společnost Electrabel, dceřiná společnost GDF Suez (nyní Engie), která je provozovatelem všech belgických jaderných elektráren. Electrabel vlastní polovinu elektrárny Tihange 1, 89,8 % elektráren Tihange 2 a 3 a Doel 4 a 100 % elektrárny Doel 1 a 2. Zbývajících 50 % Tihange 1 vlastní společnost EDF Belgium a zbývajících 10,2 % Tihange 2&3 a Doel 3&4 vlastní společnost EDF Luminusb.

Kompletní odchod země od jádra se může zdržet

Podle plánu, který belgická koaliční vláda oznámila v prosinci 2021, byla elektrárna Doel 3 odstavena v září loňského roku a elektrárna Tihange 2 nyní v roce 2023. Novější bloky Doel 4 a Tihange 3 by měly být odstaveny do roku 2025 spolu s bloky Doel 1 a 2, kterým byla v roce 2014 prodloužena provozní licence.

Vláda loni v červenci požádala společnost Engie, aby zjistila, zda může prodloužit provoz bloku Tihange 2 do konce března, tedy do konce zimní energetické špičky, ale společnost uvedla, že to v tak krátkém termínu není možné. Dne 10. ledna 2023 podepsaly společnost Engie a belgická federální vláda dohodu s cílem znovu spustit jaderné reaktory Doel 4 a Tihange 3 v roce 2026 a provozovat je dalších deset let.