Zprávy o trhu EU ETS: 12. 5. 2025

Přinášíme stav ceny na trhu EU ETS z dnešního dne a týdenní souhrn. Indikativní cena emisní povolenky (EUA)Dec25 dosáhla €71,00 ± €0,30 (na základě rolling průměru Dec25).

Týdenní aukční nabídka:

Tento týden bude na primární trh prostřednictvím aukcí uvedeno 13,4 milionu EUA, což představuje nárůst o 18 % ve srovnání s předchozím týdnem. Důvodem je návrat polské aukce, která se koná každé dva týdny.

Počasí:

Očekává se, že průměrné teploty v severozápadní Evropě zůstanou nad sezónním průměrem. Zároveň by měla být rychlost větru v regionu mírně podprůměrná, což pravděpodobně povede ke snížené výrobě elektřiny z větru během celého týdne.

Ekonomický výhled:

Z pohledu ekonomiky bude tento týden zveřejněno několik důležitých ukazatelů. Očekává se výrazné zlepšení německého indexu ekonomické důvěry ZEW, který by měl vzrůst z -14 na 9,8, což odráží rostoucí optimismus investorů. Podobně i celoevropský index ZEW, ačkoli zůstává v záporných hodnotách na úrovni -4,4, zaznamenává citelné zlepšení oproti předchozí hodnotě -18,5.

Průmyslová produkce v eurozóně by měla meziměsíčně narůst o 1,7 %, což naznačuje mírné oživení výrobní aktivity. Později v týdnu zveřejní Evropská komise svou hospodářskou prognózu, která poskytne širší pohled na vývoj růstu a inflace v rámci celé Unie.

Výroba z fosilních paliv:

Předchozí pokles cen plynu dočasně zúžil rozdíl mezi čistým ziskem plynových elektráren s průměrnou účinností (clean spark spread – CSS) a uhelných elektráren (clean dark spread – CDS). Růst cen plynu v minulém týdnu však tento rozdíl opět zvětšil. V pátek uzavřel CDS na úrovni -25,7 €/MWh, zatímco CSS skončil na -28,0 €/MWh, což představuje rozdíl 2,3 €/MWh ve prospěch výroby elektřiny z uhlí. Jde o obrat oproti předchozímu týdnu, kdy měl mírnou výhodu plyn s rozdílem 0,1 €/MWh.

Opce:

Na trhu s opcemi se otevřené pozice odrazily v měnícím se nastavení investorů. Při put opcích vzrostl open interest o 7 % na strike ceně 45 € ao 1 % na 70 €, zatímco na 50 € klesl o 2 %. Na straně call opcí se open interest zvýšil o 7 % na 70 €, o 3 % na 80 € a 100 €, o 1 % na 90 € a výrazně - o 61 % - na strike ceně 120 €. Naopak, při strike ceně 150 € klesl open interest při call opcích o 75%.

Výhled:

EUA si připsal už pět týdnů růstu po sobě a drží se nad hranicí 70 €. Klíčovou otázkou nyní je, zda rally již dosáhla svého vrcholu. Snaha lídrů EU o příměří mezi Ruskem a Ukrajinou a Zelenského souhlas se setkáním navrženým Putinem v Turecku vytvářejí potenciál pro pozitivní regionální sentiment, což by mohlo podpořit trh s plynem i uhlíkem.

Kromě toho by obchodní dohoda mezi USA a Čínou mohla posílit globální náladu, což by mohlo vést k opatrným „risk-on“ pohybům na trhu s uhlíkem a zintenzívnit konkurenci v oblasti LNG, což by mohlo tlačit ceny plynu nahoru. Přestože se nálada na trhu může rychle změnit, krátkodobý výhled pro uhlík je opatrně optimistický – pravděpodobně pohyb do strany až mírně růstový – přičemž volatilita zůstává klíčovým rizikem.