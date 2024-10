Vodík může Brnu pomoci na cestě k energetické soběstačnosti, shodli se představitelé města a firem

Budoucnost vodíkových technologií v Brně a zejména jejich využití v rámci udržitelné veřejné dopravy byly hlavním tématem dnešního jednání zástupců vedení města s představiteli Iniciativy vodíkové mobility. V ní jsou sdruženy globální firmy působící v České republice, které patří mezi lídry v této oblasti.

Rozvoj vodíkového hospodářství je jednou z priorit města Brna. Důkazem je například plánovaný vznik spolku H2vBrně, který bude koordinovat vodíkové aktivity v jihomoravské metropoli. Mezi jeho zakládající členy patří vedle města Brna také Teplárny Brno, Dopravní podnik města Brna, SAKO Brno a Vysoké učení technické v Brně.

Vznik spolku navazuje na memorandum podepsané v roce 2021, kdy se několik institucí zavázalo podporovat rozvoj vodíkových technologií. Brno se díky této spolupráci profiluje jako město s vysokým potenciálem pro přechod na čisté energie a má ambici stát se jedním z průkopníků vodíkových technologií v městské dopravě. Vodík je pro město příležitostí k dosažení energetické soběstačnosti, což vedení města považuje za strategicky důležité.

„Využití vodíku jako alternativního zdroje energie představuje pro Brno významnou příležitost k dosažení udržitelnosti a snížení emisí skleníkových plynů. Vodík nám umožní diversifikovat energetický mix a podpořit rozvoj inovativních technologií v oblasti dopravy a průmyslu, což z něj činí klíčový prvek pro zvyšování resilience energetických systémů města Brna,“ uvádí primátorka města Brna Markéta Vaňková a informuje:

„Vznikající vodíkový klastr v Brně je iniciativou, která má prostřednictvím založeného spolku ambici spojovat veřejný a soukromý sektor, výzkumné instituce a univerzity s cílem podpořit rozvoj vodíkové technologie a infrastruktury v regionu. Klastr se má zaměřit na inovace v oblasti výroby, distribuce a využití vodíku, což přispívá k ekologické transformaci a energetické udržitelnosti. Spolupráce mezi členy umožňuje efektivní sdílení znalostí, zkušeností a technologií, což posiluje konkurenceschopnost Brna jako lídra v oblasti zelené energetiky.“

Jednání se zúčastnili zástupci čtyř nadnárodních firem sdružených v Iniciativě vodíkové mobility, které jsou světovými lídry v této oblasti, a to nejen z pohledu výroby vodíkových vozidel, jako jsou autobusy, automobily a vlaky, ale i v oblasti infrastruktury a distribuce vodíku. „Na základě zahraničních zkušeností je zřejmé, že vodík a celý jeho ekosystém zahrnující výrobu, distribuci a využití v dopravě a energetice již není pouze vizí budoucnosti, ale současnou realitou. Oceňuji aktivní přístup města Brna a jeho firem k této problematice a věřím, že vodík má v Brně velký potenciál,“ dodává Martin Růžička, ředitel pro dekarbonizaci skupiny ORLEN Unipetrol a člen Iniciativy vodíkové mobility, který zároveň předsedá pracovní skupině pro vodíkové hospodářství v rámci Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

Představitelé města a nadnárodních firem se při jednání věnovali především projektu, který připravují Teplárny Brno. Projekt zahrnuje celý cyklus výroby i využití vodíku v Brně a počítá s produkcí až 600 tun vodíku ročně ze zdrojů městských společností. Z toho by až 150 tun mohlo být z vodíku obnovitelného a zbytek nízkouhlíkového. Vodík by následně poháněl bezemisní vozidla městské hromadné dopravy, svozová vozidla společnosti SAKO a případně i další prostředky vodíkové mobility. Plánovaný projekt je v souladu s vodíkovou strategií České republiky a měl by Brnu pomoci uspořit tisíce tun emisí CO2 ročně.

„Teplárny Brno se dlouhodobě zajímají o vývoj vodíkových technologií. Vodík představuje významný potenciál pro udržitelnou dopravu a energetiku, zejména v případech, kdy lze zajistit jeho výrobu i využití na jednom místě. Pro úspěch projektu je klíčová kvalitní spolupráce s partnery a velmi si ceníme i zahraničních zkušeností s obdobnými projekty ve veřejné dopravě,“ doplňuje generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.