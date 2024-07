Vláda schválila aktualizaci Vodíkové strategie ČR, která je součástí reforem požadovaných Evropskou komisí v rámci plnění Národního plánu obnovy, a reaguje na rychlý vývoj technologií, změny v legislativním rámci a nové závazné evropské požadavky. Aktualizace vychází z původní strategie z roku 2021, která již neodpovídala současným podmínkám.

„Aktualizace Vodíkové strategie je zásadním krokem pro naši cestu k uhlíkové neutralitě. Vodík se stane důležitým prvkem naší energetické politiky, ať už jako náhrada fosilních paliv v dopravě, nosič pro přepravu a akumulaci energie, nebo jako surovina pro chemický průmysl a zdroj tepla. Tato strategie podporuje naši ekonomiku a také přispívá k ochraně životního prostředí,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Strategie vytváří nové příležitosti českým firmám vyvíjejícím a vyrábějícím technologie pro výrobu, skladování a užití vodíku. Některé z nich již uspěly na mezinárodním trhu s vodíkovými technologiemi.“

Strategie staví na rozvoji vodíkové infrastruktury v EU po přijetí dekarbonizačního balíčku pro trh s plyny, nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a aktualizované směrnice o podpoře a využívání energie z obnovitelných zdrojů. Hlavními cíli strategie jsou snížení emisí skleníkových plynů a podpora ekonomického růstu.

Strategie je rozdělena do tří etap, které se liší cíli, prostředky a ambicemi. První etapou jsou Lokální ostrovy (do roku 2030). Tato etapa se zaměřuje na vytvoření vodíkových údolí s provázanou výrobou a spotřebou obnovitelného vodíku. Do roku 2030 je cílem vyrábět přibližně 20 000 tun obnovitelného vodíku ročně, k tomu je potřeba vybudovat nové elektrolyzéry s výkonem 400 MWe.

Druhá etapa Globální mosty (2030–2045) se soustředí na zajištění dovozu obnovitelného vodíku pomocí celoevropské sítě vodíkovodů. Plánované projekty, jako je Central European Hydrogen Corridor a Czech German Hydrogen Interconnector, umožní České republice stát se součástí evropského vodíkového ekosystému. Dovoz obnovitelného vodíku umožní výrazně snížit jeho cenu.

Třetí etapa Nové technologie (po roce 2045) se zaměřuje na produkci obnovitelného a nízkouhlíkového vodíku v České republice pomocí nově vyvíjených technologií. Některé studie odhadují, že cena vodíku by mohla klesnout až na 2 EUR/kg.

Aktualizovaná Vodíková strategie zdůrazňuje význam výroby a dovozu vodíku pomocí elektrolýzy z obnovitelných zdrojů a také podporuje výrobu nízkouhlíkového vodíku, který bude mít v České republice významný potenciál.

Ministerstvo průmyslu a obchodu spolupracovalo na aktualizaci strategie s dalšími organizacemi, jako jsou Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy, Česká vodíková technologická platforma HYTEP, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Český plynárenský svaz a další. Materiál je úzce propojen s Vnitrostátním plánem České republiky v oblasti energetiky a klimatu, Státní energetickou koncepcí a Národním akčním plánem čisté mobility. „Aktualizovaná strategie nám umožní najít ekonomicky a sociálně efektivní cestu k dosažení našich cílů a zajistit udržitelný rozvoj pro budoucí generace,“ dodává ministr Síkela.