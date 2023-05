Většina obyvatel Bavorska by za určitých podmínek akceptovala větrné elektrárny v blízkosti obydlí

Většina obyvatel německé spolkové země Bavorsko by akceptovala výstavbu větrných elektráren v blízkosti svých obydlí, pokud by byly splněny určité podmínky. Mezi tyto podmínky patří snížení cen elektřiny, zajištění prosperity Bavorska, ochrana pracovních míst v regionu nebo podílení se na zisku z provozu těchto zdrojů.Vyplývá to z průzkumuprovedeného Iniciativou klimaticky neutrální Německo.

Přestože je Bavorsko mezi německými spolkovými zeměmi jedničkou z pohledu rozvoje solárních elektráren, v oblasti větrné energetiky je na něj kvůli odmítavému postoji vyvíjen dlouhodobý nátlak. O určité změně tohoto postoje svědčí prohlášení bavorského premiéra ze srpna loňského roku, kdy uvedl, že má v zemi vyrůst přes 1 000 větrných turbín.

Zahraniční server Clean Energy Wire zároveň na podzim loňského roku informoval, že se začal měnit i postoj tamního obyvatelstva k tzv. pravidlu 10H, které výrazně omezuje rozvoj větrných elektráren v Bavorsku.

Uvedené pravidlo 10H stanovuje minimální vzdálenost pro větrné elektrárny od obydlí na desetinásobek výšky elektrárny. Země sice loni na podzim reformovala svůj zákon o ochraně klimatu, pravidlo 10H však zůstalo v platnosti.

Ano, ale...

Aktuálně zveřejněné výsledky průzkumu provedeného Iniciativou klimaticky neutrální Německo potvrdily nastavený trend ve zlepšování veřejného mínění o větrné energetice v Bavorsku. Z průzkumu vyplývá, že při splnění určitých podmínek by většina obyvatel nebránila výstavbě větrných elektráren v blízkosti jejich obydlí.

V případě garance snížení cen elektřiny by s výstavbou souhlasilo 65 % dotázaných obyvatel. Pokud by díky novým větrným zdrojů došlo k zajištění prosperity Bavorska, bylo by pro výstavbu 60 % dotazovaných. Shodně 58 % dotazovaných by akceptovalo větrné elektrárny v blízkosti svých obydlí, pokud by přispěly k zachování pracovních míst v regionu nebo pokud by z jejich provozu mohla daná komunita přímo profitovat.