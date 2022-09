V Nizozemsku se otevře LNG terminál, který Česku umožní snížit závislost na ruském plynu až o třetinu

Dnes se slavnostně otevře plovoucí LNG terminál v nizozemském Eemshavenu. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci se Skupinou ČEZ v tomto terminálu zajistilo pro ČR pronájem podílu i potřebnou přepravní kapacitu. Celkový roční objem plynu, který zde bude možné zpracovat a následně přepravit, je 3 miliardy metrů krychlových. To Česku umožní snížit závislost na ruském plynu až o třetinu.

„O možnosti získat podíl v LNG terminálu v Holandsku jsme jednali od letošního dubna. Je to jeden z dalších kroků, díky kterým se postupně zbavujeme energetické závislosti na Rusku. V tomto případě nám dodávky zemního plynu nahradí až třetinu spotřeby plynu,“ říká ministr Síkela a dodává:„Jedná se o historický okamžik pro energetickou bezpečnost České republiky, nikdy jsme totiž podíl na LNG terminálu neměli.“

Do České republiky se ročně doveze zhruba 9 miliardy m³ zemního plynu, doposud téměř výhradně pocházejícího z Ruska. Díky podílu 3 miliard m³ v LNG terminálu tak snížíme svoji importní závislost na Rusku až o třetinu. Podíl na terminálu pomůže České republice již od letošního září.

Terminál LNG o celkové roční kapacitě 8 miliard kubických metrů plynu vznikl v rekordně krátké době v přístavu Eemshaven v provincii Groningen na severu Nizozemska. Do terminálu se bude na speciálně upravených tankerech dovážet zkapalněný zemní plyn, který se tu následně ohřeje a takto převede do plynného skupenství. Tento plyn se následně z terminálu vpustí do přepravních plynovodů a těmi se přesune až na místo určení.

Terminál se skládá ze dvou plovoucích skladovacích jednotek a zpětného zplynování (FSRU): Jde o plavidla Exmar S188 a Golar Igloo. Vedle ČEZ ho budou využívat také společnost Shell z Nizozemska a ENGIE z Francie.

Více informací nejen k LNG terminálu najdete na www.energiezamene.cz.