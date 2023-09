V nanotechnologiích má Česko před světem náskok

V roce 2004 vstoupili do oboru nanotechnologií, dnes jsou světovou špičkou ve vývoji zařízení určených pro průmyslovou výrobu nanovláken. Řeč je o liberecké společnosti Elmarco, která téměř před dvaceti lety uzavřela licenční smlouvu na světový patent Technické univerzity v Liberci.

„Dnes, když kdekoliv na světě v odborné komunitě zmíním Elmarco a Liberec, všichni vědí,” říká generální ředitel společnosti Elmarco Miloslav Masopust.

Dokáže přesně určit, kdo byl v příběhu Elmarca dříve, jestli slepice nebo vejce. Prý rozhodně slepice. Patřily jednomu z původců světového patentu průmyslové výroby nanovláken prof. Oldřichu Jirsákovi. „Jednoho dne se zatoulaly na zahradu Ladislava Mareše, zakladatele Elmarca a velkého vizionáře. Slovo dalo slovo, vznikla licenční smlouva s Technickou univerzitou v Liberci a rozjela se vzájemná spolupráce trvající dodnes,” otevírá příběh libereckého výrobce průmyslových zařízení Miloslav Masopust.

Tři generace Nanospideru

První výrobní linka Nanospider určená pro výrobu nanovláken vznikla již po dvou letech spolupráce s TULkou, v roce 2006. „Dodnes ji náš zákazník z USA provozuje, především tedy pro vývojové účely. V současnosti máme pod střechou funkční prototyp třetí generace schopný produkovat takzvanou bezdefektní membránu. Během vývoje nového zařízení jsme se zaměřili na výrazný posun v kvalitě finálního produktu. Chceme díky tomu dosáhnout na náročnější zákazníky,” říká Masopust.

Po téměř dvaceti letech mají v Elmarcu dominantní postavení především v odvětví vzduchových filtrů. „Každý významný hráč na mezinárodním trhu má ve svém portfoliu nanovlákenné filtry a téměř každý je má vyrobené na zařízení od nás. Buď ho přímo provozuje nebo kooperuje s našimi zákazníky,” uvádí Masopust. Úspěšní jsou i ve filtraci vody a funkčním textilu. Jejich zařízení dokáže produkovat špičkové polopropustné membrány pro výrobce outdoorového oblečení, a nejen pro ně.

Kde ale vidí Elmarco největší potenciál, je bateriový průmysl. „Směřujeme do něj úsilí našich vývojářů jak ve spolupráci s komerčními partnery, tak s partnery z velkého evropského grantu Highlander Fuel Cell Project. Naše výrobní zařízení by mohla přispět k vývoji nových vysokokapacitních baterií," říká Masopust. Potenciál je podle něj v tomto odvětví vyvážen vysokými kvalitativními požadavky. V Liberci to však berou jako výzvu pro třetí generaci Nanospideru, jejíž premiéra je na spadnutí.

Technologie budoucnosti?

Podle Masopusta mohou zařízení z Elmarca výhledově změnit i medicínu a farmacii, obory, na které se často v souvislosti s nanotechnologiemi upírá pozornost. „Ptá se mě na to každý. Největší prostor pro nás upřímně vidím nikoliv v medicíně, ale ve farmacii v takzvaném systému cíleného podávání léků. Pokud by velcí farmaceutičtí hráči začali pro uvolnění terapeutické účinné látky využívat obalů z nanovláken, začneme tady v Liberci urychleně stavět druhé Elmarco,” usmívá se a dodává, že testování podobných řešení probíhá, jen je plně v gesci partnerů.

Na budoucnost jsou v Elmarcu připraveni. Nejen na zmiňovaný průlom ve farmacii, pro který již umí upravit svá výrobní zařízení tak, aby prošla certifikací. „Máme před světem náskok. Nejen my, ale i akademická pracoviště Technické univerzity v Liberci,” říká Masopust. Klíčové podle něj bude neustrnout na místě a úspěšně přenést poznatky z laboratoří do průmyslové praxe. Konkrétněji o tom promluví jeho kolegyně Kateřina Rubáčková na mezinárodní konferenci NanoCzech Liberec 2023.

„Nanotechnologický výzkum a vývoj táhne. Pouští se do něj mnoho subjektů. My máme třetí generaci Nanospideru, ale již pracujeme na další inovaci. Rozjíždíme s TULkou spolupráci založenou na nové technologii zvlákňování. Velmi pravděpodobně se domluvíme na další licenci a začneme stavět zbrusu nové výrobní zařízení,” uzavírá Masopust.