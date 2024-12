Univerzity zemí V4 a Koreje prohlubují spolupráci v jaderné energetice

Druhé fórum rektorů, prorektorů a odborníků univerzit zemí Visegrádské čtyřky (V4) a Korejské republiky uspořádaly společně Vysoké učení technické v Brně a jihokorejská univerzita KEPCO International Nuclear Graduate School (KINGS). Od 11. do 12. listopadu se na rektorátu VUT podělili o své zkušenosti čelní představitelé a odborníci univerzit z Česka, Slovenska, Maďarska a Polska společně se svými protějšky z univerzit v Jižní Koreji. Fórum se neslo v duchu potřeby lidských zdrojů pro jadernou energetiku a zdůraznilo klíčový význam vysokoškolských technických a přírodovědných studií (STEM) nejen pro energetiku, ale i pro celé národní hospodářství těchto států.

V průběhu konference se představilo celkem devět univerzit ze zemí V4 a sedm univerzit z Korejské republiky, které prezentovaly své vzdělávací a výzkumné programy v oblasti jaderné energetiky. Za průmysl na setkání vystoupil Joo ho Whang, prezident společnosti Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), která zvítězila v tendru na dostavbu bloků jaderné elektrárny Dukovany. Český průmysl zastupovali představitelé ČEZ a MIFRE Energy. Mezi další řečníky patřili Young Ki Hong, velvyslanec Korejské republiky v ČR, Csaba Marosvári, náměstek státního tajemníka pro energetickou bezpečnost Ministerstva zahraničí a obchodu Maďarska, a Tomáš Ehler, vrchní ředitel Sekce jaderné energetiky a nových technologií Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Konference proběhla pod názvem The 2nd V4-ROK University Presidents Forum on Empowering the Next Generation Nuclear Energy a odrážela očekávaný rozvoj jaderné energetiky v zemích V4. Účastníci akce sdíleli přesvědčení, že jde o nedílnou součást budoucího nízkouhlíkového energetického mixu a o cestu k dosažení energetické nezávislosti, konkurenceschopnosti a bezpečnosti. Fórum se věnovalo tématům jako energetická bezpečnost a nezávislost národních ekonomik, role a význam jaderné energie pro konkurenceschopnost, technologická bezpečnost a trendy v jaderné energetice, včetně úvah o rozvoji malých modulárních reaktorů. Diskutovány byly také environmentální otázky a zejména role univerzit ve vzdělávání odborníků a ve výzkumu v této oblasti.

Formát setkání vznikl z iniciativy univerzity KINGS, přední korejské univerzity zaměřující se exkluzivně na vzdělávání v oblasti jaderného inženýrství, která loni v červenci uspořádala první ročník tohoto setkání v Soulu. Jednou z hlavních motivací fóra bylo hledání řešení nedostatku odborníků, studentů a absolventů technických a přírodovědných oborů potřebných pro energetiku, zejména pak pro jadernou energetiku. „První ročník vytvořil dobré základy pro úspěšnou vícestrannou spolupráci s cílem podporovat rozvoj kvalifikované pracovní síly v jaderné energetice,“ uvedl na brněnském fóru Joo ho Whang, prezident KHNP a předseda správní rady KINGS.

KINGS vytvořil program spolupráce s předními univerzitami zemí V4, který zahrnuje podporu studentských výměnných pobytů a možnost studia studentů ze zemí V4 v Jižní Koreji a korejských studentů v zemích V4, včetně ČR. VUT se do programu aktivně zapojilo v roce 2019, kdy společně s KINGS podepsalo memorandum o spolupráci. Na jeho základě vyjíždějí studenti VUT na jednosemestrální výměnné pobyty na KINGS.

„Významným impulsem pro pořádání fóra byl nesporně výběr společnosti KHNP jako dodavatele pro výstavbu nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany. V návaznosti na tuto událost jsme již v září při příležitosti návštěvy prezidenta Korejské republiky v ČR, Jun Sok-jola, podepsali s KINGS memorandum o posílení spolupráce ve vzdělávání v jaderné oblasti mezi KINGS a VUT,“ uvedl rektor Janíček. Během vystoupení na fóru také připomněl další dvě memoranda, která byla s korejskými představiteli v září podepsána v oblasti vývoje bateriových technologií a přenosu tepla.

S rozhodnutím české vlády o dostavbě nových bloků elektrárny Dukovany a s uzavřením tendru na dodavatele se potřebnost odborníků pro jadernou oblast stává ještě naléhavější. „V celé Evropě stojíme před výzvou, jak dosáhnout zvýšení počtu studujících a absolventů technických oborů a přírodních věd. A tato konference se zabývá právě otázkou, jak zajistit lidské zdroje pro průmysl. Velké investice do jaderné energetiky nebo do polovodičových technologií se neobejdou bez dostatečného počtu vzdělaných lidí,“ uvedl během konference rektor VUT.

Rektorova slova potvrdil Tomáš Ehler z Ministra průmyslu a obchodu ČR, který ve svém vystoupení prezentoval analýzu zaměřenou na počet technických odborníků potřebných v různých odborných oblastech a etapách dostavby elektrárny Dukovany. Odhad hovoří o více než osmi tisících specialistů, kteří aktuálně na českém trhu práce chybějí.

Na předpokládanou potřebu kvalifikovaných odborníků pro dostavbu elektrárny reagovalo v tomto roce VUT, když připravilo, akreditovalo a již zahájilo výuku nového navazujícího magisterského studijního programu Jaderná energetika. „Program odráží potřeby jaderné energetiky a je unikátní tím, že se na jeho výuce podílí čtyři fakulty VUT a vznikl v úzké spolupráci s Jadernou elektrárnou v Dukovanech a dalšími subjekty českého jaderného průmyslu. Zahrnuje i stáže u spolupracujících firem z jaderného odvětví, které bude možné absolvovat například právě i u korejských partnerů,“ vysvětlil během své prezentace rektor Janíček.

Podle Attily Aszodiho, děkana Fakulty přírodních věd na Budapešťské univerzitě technologií a ekonomiky, který také dlouhá léta působil jako zmocněnec maďarské vlády pro jadernou energetiku, má jaderná energetika obrovský potenciál. Nutným předpokladem jsou však spolehlivé technologie a dostatečné lidské zdroje. „Ke zvládnutí těchto výzev je nutná úzká spolupráce vlády, průmyslu a univerzit,“ řekl a dodal: „K dosažení vyššího zájmu o technická studia a připravenosti mladé generace na budoucí zaměstnání v jaderné sféře se musí zástupci ministerstev školství, univerzit a průmyslu angažovat až na úrovni základních a středních škol.“

Příkladem prohlubující spolupráce mezi zeměmi V4 a Korejskou republikou jsou také vznikající Centra jaderné spolupráce. Na Varšavské univerzitě vzniklo Polsko-korejské centrum jaderné spolupráce a podobné centrum má být brzy vytvořeno také v ČR. Jeho přípravu a plány přiblížil v závěrečná části programu Karel Katovský z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT.

„Chtěl bych poděkovat všem zástupcům univerzit a institucí za jejich účast a příspěvek k programu tohoto fóra. Jsem rád, že pozvání přijali zástupci všech zemí V4. Myslím, že šlo o jedinečnou příležitost ke sdílení zkušeností a řešených témat na našich univerzitách nejen v oblasti jaderné energetiky. Děkuji za plodné a inspirativní debaty. Děkuji našim korejským partnerům, zejména univerzitě KINGS jako iniciátorce události, za možnost uspořádat toto fórum v Brně,“ uzavřel setkání rektor VUT Ladislav Janíček.