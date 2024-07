UCEEB má dva nové expertní týmy – Cirkulární stavebnictví a Moderní energetika

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT v Praze, které letos slaví 10 let od zahájení své výzkumné činnosti, rozšířilo své aktivity o dva odborné týmy. První z nich se zabývá Cirkulárním stavebnictvím, druhý pak Moderní energetikou. Celkem tak v UCEEB působí již 18 odborných týmů. Centrum se aktivně podílí na formování udržitelného stavebnictví. Jeho cílem je výstavba budov šetrných k životnímu prostředí, které jsou v souladu s trvale udržitelným rozvojem a uživatelům poskytují zdravé a komfortní vnitřní prostředí.

Stavebnictví a budovy jsou odpovědné až za 38 procent celosvětových emisí CO2, a i přes již uskutečněné změny stále patří mezi největší znečišťovatele. Jsou tak jednou z oblastí s největším potenciálem pro dosažení energetických úspor a pro podstatné snížení negativního dopadu lidské činnosti na životní prostředí. Bez zásadní transformace ve stavebnictví a v sektoru budov je dosažení dekarbonizace prakticky nereálné.

„Snahou UCEEB je snížení energetické náročnosti budov a efektivní využívání zdrojů. Během uplynulých deseti let se nám podařilo koncentrovat na jednom místě experty se znalostmi z oblastí architektury, stavebnictví, strojírenství, informačních technologií a kvality vnitřního prostředí budov, kteří působí v 18 odborných týmech, a to včetně dvou nově vytvořených. Jsem přesvědčen, že další rozšíření aktivit UCEEB nás posune blíže k cílům udržitelného stavebnictví, tedy k dosažení co nejmenšího zatížení životního prostředí a k co nejvyšší udržitelnosti,“ říká Ing. Robert Jára, Ph.D., ředitel UCEEB.

Misí týmu Cirkulární stavebnictví je podpora zavádění principů cirkulární ekonomiky. Jeho cílem je snížení materiálové náročnosti a minimalizace dopadů stavebnictví na životní prostředí. „Tvoříme nové postupy, abychom předcházeli vzniku odpadu ve stavebnictví, vyvíjíme technologie pro recyklaci různých druhů odpadu a jejich následného využití, hledáme nové příležitosti pro maximální využití materiálů a výrobků. Provádíme předdemoliční audit budov. Posuzujeme též environmentální dopady spojené s koncem jejich životního cyklu a zabýváme se i cirkulárním designem budov,“ shrnuje některé z hlavních aktivit Ing. Jan Pešta, vedoucí týmu Cirkulární stavebnictví.

Mezi klíčové činnosti týmu patří i vzdělávání a poradenství. Například zkušenosti z předdemoličních auditů a cirkulárního navrhování budov předávají experti v kurzu Recyklační akademie. Členové týmu též spolupracují na tvorbě norem pro předdemoliční audity a podílejí se na přípravě příruček pro podporu využívání odpadů a druhotných surovin ve stavebnictví a na vypracování regionálních analýz efektivního využívání druhotných surovin.

Druhý nově založený tým Moderní energetika se zabývá rozvojem decentralizovaných, digitalizovaných a flexibilních energetických systémů budov a energetických celků. „Naší náplní práce je numerické modelování a datová analýza interakce budov s energetickou sítí, vývoj predikčních služeb v energetice budov a vývoj inovativních nástrojů pro optimalizaci plánování a provozu energetického systému jako celku s využitím simulace budov, strojového učení a umělé inteligence,“ říká Ing. Vojtěch Zavřel, Ph.D., vedoucí týmu Moderní energetika.

Odborníci též posuzují technickou připravenost budov a čtvrtí pro komunitní řešení a zkoumají dopady nových obchodních modelů a legislativy zaměřených na odezvu spotřeby na poptávku sítě, především odezvu na krátkodobé trhy a agregaci flexibility v sektoru budov. Nespornou předností týmu je, že jeho členové mají zkušenosti s řešením smluvních, národních i mezinárodních výzkumných projektů a jsou schopni klienty provést od prvotního nápadu k pilotnímu projektu.