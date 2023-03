Tipy pro jarní úklid: Se starým elektrem pomůže REMA Systém

S příchodem jara se v českých domácnostech tradičně pojí jarní úklid. Pořádek je nezbytné pojmout důkladně a vyčistit domov od nepotřebných věcí a starých spotřebičů. Vysloužilé elektro do popelnice nepatří, nemusíte ho však vozit ani na sběrný dvůr. Stačí si objednat bezplatný svoz přímo od svého prahu, který zajistí společnost REMA Systém.

Podle průzkumu agentury Nielsen Admosphere se jarnímu úklidu věnuje 50 % Čechů a Češek a hned po tom vánočním je tak druhým nejrozšířenějším sezónním úklidem. Jarním úklidem lidé své domovy odlehčují, osvěžují po zimních měsících a často se tím například i připravují na období Velikonoc. Uklidit si doma po zimě je navíc i dle expertů prospěšné pro naši psychiku: uklízení redukuje stres, snižuje úzkost, dodává nám pocit kontroly, uklidňuje a zároveň dobíjí energii.

Jarní úklid důkladně: zbavte se i starého elektra, jde to pohodlně

Mytí oken, důkladné vysátí koberců, drhnutí podlah, přeleštění nábytku, utírání prachu – to jsou činnosti typické pro velký jarní úklid. A společně s nimi také vytřídění a vyhození všech nepotřebných věcí, které lidem zbytečně zabírají životní prostor. Mezi ty patří i staré spotřebiče a nejrůznější elektronická zařízení. Vysloužilé elektro rozhodně není dobré doma skladovat, protože se jedná o mnohdy nebezpečný odpad. Pozor však na to, že nepatří do obyčejné popelnice – musí být řádně recyklováno či ekologicky zlikvidováno. Ideální je odvézt jej do sběrného dvora, to ale není vždy úplně nejpohodlnější. Lidé si mohou práci usnadnit díky moderní službě bezplatného svozu, kterou poskytuje společnost REMA Systém.

„S naší službou Buď líný si lidé mohou nechat odvézt vysloužilé elektrospotřebiče přímo od svého domu. Podmínkou je množství alespoň deset kilogramů, k čemuž si lze dopomoci třeba domluvou s širší rodinou nebo několika dalšími sousedy. Následně si stačí přes online formulář nebo po telefonu objednat bezplatný svoz. Pro vysloužilé elektrospotřebiče do celkové váhy sto kilogramů si přijede kurýrní služba, větší množství odveze naše svozové vozidlo,“ popisuje princip služby Petr Kubernát za REMA Systém. Poradit se ohledně toho, jak správně naložit se starým elektrem a bateriemi, mohou lidé také na bezplatné lince Chytré recyklace na telefonu 800 976 679, případně mohou informace hledat na webových stránkách www.chytrarecyklace.cz nebo www.rema.cloud.

Sběrné boxy na vysloužilé elektro najdete i v Zelených školách, firmách či obcích

Odevzdat stará elektrozařízení k recyklaci pohodlně a jednoduše pomáhá REMA Systém nejen občanům, ale i firmám, školám a obcím, a to díky rodině „zelených“ projektů Zelená firma, Zelená škola a Zelená obec. Zapojené firmy a školy mimo jiné získají zdarma sběrný box na staré elektrospotřebiče a baterie, který mohou využívat jejich zaměstnanci, v případě škol pak i žáci a jejich rodiče. Stejně tak mohou využít podpory REMA Systém při organizaci větších sběrových akcí či při edukačních činnostech. Díky projektu Zelená obec poté zapojené obce získají na míru šité služby, které jim pomohou podpořit jejich občany v ekologickém smýšlení a podpoří je v jejich povinnostech souvisejících s nakládáním s vysloužilými elektrozařízeními.

Pro obyvatele Prahy 10 REMA Systém organizoval jubilejní 10 svozovou akci

Jako součást jarního úklidu probíhal v první polovině března také hromadný bezplatný svoz nepotřebných či vysloužilých elektrozařízení, který pro své občany ve spolupráci se společností REMA Systém zajistilo vedení Prahy 10. Tradiční jarní akce si letos připsala dokonce jubilejní desátý ročník.

Lidé díky ní mohli jednoduše a pohodlně odevzdat k recyklaci velkorozměrné spotřebiče, jako jsou pračky, lednice, mikrovlnné trouby, televizory či počítače, ale stejně tak i drobná elektrozařízení používaná v domácnosti či třeba při údržbě zahrady a dále rovněž komponenty jako CD a DVD disky, kabely či baterie.

„Na Praze 10 přistupujeme k odpadové problematice velmi aktivně a komplexně, snažíme se naše občany edukovat a aktivizovat k udržitelnému způsobu života a správnému nakládání s odpady. Jsme rádi, že spolupráce s REMA Systém na svozových akcích klape na jedničku, a těší nás i opakovaně velké zapojení veřejnosti. Loni například naši občané předali prostřednictvím akce zhruba 2,1 tuny vysloužilého elektra a během deseti let spolupráce se vybralo už přes 50 tun,“ sdělil Roman Kaštovský, vedoucí referátu čistoty MČ Praha 10.

V rámci všech svých služeb a projektů a za celou dobu svého působení společnost REMA Systém vysbírala již celkem 200 000 tun odpadního elektrozařízení, což by jinak představovalo významnou zátěž pro naše životní prostředí.