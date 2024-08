Tipy: 5 tipů, jak naložit se starým elektrem. Darujte ho, opravte či odevzdejte k recyklaci

Stalo se vám někdy, že jste si koupili nový elektrospotřebič a nevěděli jste, co s tím starým? Spousta lidí jej nechává povalovat doma, nebo dokonce vyhodí do směsného odpadu. To je však chybný krok, neboť elektrospotřebiče obsahují nebezpečné látky i drahé kovy. Kvůli nim je třeba starý počítač či varnou konvici recyklovat. Zároveň ne všechny závady jsou fatální, mnoho z nich se dá opravit a používat spotřebič dál. Těchto 5 tipů vám poradí, jak nakládat s rozbitými elektrospotřebiči a s elektroodpadem.

Elektroodpad je nejrychleji rostoucí druh odpadu na planetě. Oproti běžnému komunálnímu roste jeho množství až třikrát rychleji. Podle posledních dat Global E-waste Monitoru se každý rok celosvětová produkce elektronického odpadu zvyšuje o 2,6 milionu tun. Pokud tento trend bude pokračovat, do roku 2030 dosáhne roční produkce 82 milionů tun.

„V České republice se k recyklaci dostane přibližně šedesát procent z celkového množství vyprodukovaného elektroodpadu. Ten zbytek ale lidé stále vyhazují do popelnic na komunální odpad a vysloužilá elektronika tak končí na skládkách či ve spalovnách,“ popisuje problém Denisa Krumlová, marketingová manažerka společnosti REMA Systém, jednoho ze tří největších českých kolektivních systémů zajišťujících sběr a recyklaci odpadních elektrozařízení. Taková čísla nejsou dlouhodobě udržitelná, proto pomůže řídit se jednoduchými pravidly.

1. Spotřebič darujte nebo prodejte

Jestliže se chystáte zbavit staré pračky nebo televize, je dobré nejdříve zjistit, v jaké kondici je. Funkční elektrozařízení je možné darovat někomu, kdo jej ještě využije, a zamezit tak plýtvání. Důkladně vyčištěný a plně fungující spotřebič jistě uvítají například charitativní organizace podporující lidi v sociální tísni, rodiče samoživitele či lidi postižené přírodními katastrofami nebo válečnými konflikty. Elektrospotřebič můžete také nabídnout k odkupu přes různé internetové bazary, online aplikace nebo někomu přenechat pouze za odvoz.

2. Pokuste se jej opravit

Pokud vám starý spotřebič nefunguje, jak by měl, vždy je možné se jej pokusit opravit. Existuje spousta opraváren a servisních techniků, kteří spotřebič rozeberou a nefunkčnímu zařízení vdechnou nový život. Často se jedná jen o malé nenákladné opravy, díky nimž může spotřebič ještě pár let dobře sloužit. V první řadě je ale dobré zjistit záruční lhůtu výrobku. V případě, že se porouchá ve stanovené lhůtě, výrobce či prodejce je povinen výrobek opravit, poskytnout náhradní díl či jej vyměnit za nový. Podle nové evropské směrnice budou mít výrobci povinnost opravit spotřebič i po záruce, a to v přiměřené době a za dostupný poplatek. Česká republika musí do roku 2026 začlenit tuto evropskou směrnici o ekodesignu do své legislativy a podpořit tak opravitelnost výrobků.

3. Odevzdejte jej na místě zpětného odběru

S vývojem moderních technologií se dá elektroodpad čím dál účinněji recyklovat. Zařízení často obsahují velmi cenné druhotné suroviny a drahé kovy, například zlato, stříbro, kobalt, platinu či měď. „Je mnohem šetrnější vzácné suroviny opětovně získávat recyklací z odpadních elektrozařízení než je těžit z přírodních zdrojů, které nejsou nekonečné,“ vysvětluje Denisa Krumlová.

Staré spotřebiče proto není vhodné vhazovat do komunálního odpadu a jediným správným krokem je využít možností zpětného odběru. A kde tato místa zpětného odběru najít? První možností je odevzdat elektrospotřebič na sběrném dvoře, kde si jej pracovníci zdarma převezmou. Některé obce a města mají také speciální kontejnery na elektroodpad, které jsou určené zejména pro malá zařízení. Druhou variantou je vzít starý elektrospotřebič s sebou na nákup nového a vyměnit kus za kus. Prodejci mají zákonem určenou povinnost v takovém případě starý spotřebič převzít. Stejné pravidlo funguje i na e-shopu, kde je při nákupu nového elektrozařízení možné zároveň staré odevzdat.

4. Buďte líní a nechte si elektro odvézt

Elektroodpad nemusíte vyhazovat jednotlivě, dejte si čas a sesbírejte více kusů starých elektrozařízení. Můžete například posbírat nefunkční elektrozařízení od všech členů vaší rodiny, kamarádů či ze sousedství. Pro větší množství elektroodpadu lze totiž využít služby „Buď líný“, kterou zajišťuje společnost REMA Systém. Odpadní elektro si necháte pohodlně a zdarma odvézt přímo z vašeho domu. Zařízení o hmotnosti od 10 do 100 kilogramů je nutné zabalit do balíků a předat přepravci. Elektroodpad vážící více než 100 kilogramů balit nemusíte, stačí jej nachystat k patě domu.

5. Před odevzdáním elektrospotřebič zkontrolujte

Než navštívíte sběrný dvůr či kontejner, ujistěte se, že se jedná o elektrozařízení, které je možné odevzdat a recyklovat. Do elektroodpadu patří obrazovky a monitory, tedy počítače, televize či notebooky. Dále se sem řadí všechna zařízení pro výměnu tepla – radiátory, lednice, klimatizace. Elektrozařízení jsou také veškeré malé spotřebiče, jako jsou žehličky nebo vysavače, i velké elektrospotřebiče jako pračky, sporáky a varné desky. Odevzdat můžete také například baterie, žárovky nebo malá IT zařízení. Co naopak do elektroodpadu nepatří, jsou benzinové pily a sekačky, dále tonery a cartridge bez elektrických čipů a v neposlední řadě CD, diskety a kazety VHS.

„Před odevzdáním zařízení nijak nerozebírejte a odevzdejte jej ideálně kompletní. Běžným nešvarem je snaha rozmontovat elektrozařízení na součástky. Tento postup ale nedoporučujeme, protože některé části elektrozařízení mohou obsahovat nebezpečné a ekologicky závadné látky, které je třeba profesionálně zlikvidovat,“ zdůrazňuje Denisa Krumlová ze společnosti REMA Systém.