Tipy: 10 letních chyb, které mohou nenávratně zničit elektroniku

V horkých letních dnech se cítíme unavení a bez energie, ale po našich chytrých telefonech, laptopech a další elektronice požadujeme stále stejný výkon. Přitom i elektronika ve vedrech pracuje výrazně mimo svůj teplotní komfort. Pokud nechcete, aby pro vaše elektronické pomocníky bylo toto léto poslední, vyvarujte se základních chyb. Těchto deset nejčastějších nešvarů může elektroniku nenávratně poškodit.

1. Nenecháte elektroniku dýchat

Elektronické přístroje potřebují v parných dnech především dostatečný přívod vzduchu. Není proto dobrý nápad nosit mobil dlouho v kapse, malé větráky telefonů mají napilno i tak. Pokud potřebujete být stále na příjmu, vsaďte třeba na bezdrátová sluchátka nebo propojení telefonu s chytrými hodinkami. Telefonu můžete ulevit i tím, že ho vyjmete z gumového nebo plastového obalu. Opatrní buďte také při práci na notebooku, raději než na klín si ho položte na větrací podložku, která přístroji poskytne dostatečné větrání kolem prostoru akumulátoru.

2. Podceňujete teplotu v autě

Léto je obdobím cestování, při kterém často vsázíme na služby navigace v telefonu. Právě GPS je však pro mobily extrémně energeticky náročná. Když k tomu přičteme, že teplota za oknem auta může šplhat klidně až k 60 °C, dostáváme kombinaci pro elektronické zařízení přímo vražednou. Většina z chytrých telefonů je totiž napájena lithium-iontovými akumulátory, které jsou na přehřátí velmi citlivé.

„Vystavování takto extrémním podmínkám způsobuje prudký pokles kapacity či zkrácení životnosti akumulátoru. V extrémních případech může baterie v telefonu dokonce explodovat a ohrozit tak celou posádku,“ varuje Denisa Krumlová, marketingová manažerka společnosti REMA Systém, která je jedním ze tří největších kolektivních systémů zajišťujících sběr odpadních elektrozařízení působících v České republice. Jak tedy při cestách nebloudit, ale zároveň ochránit telefon? Držák zařízení zkuste umístit k průduchu klimatizace a ve chvílích, kdy navigaci nutně nepotřebujete, nechte telefon chvilku vydechnout.

3. Přeháníte to se sluncem

Chcete si lehnout na lehátko a dopřát si pořádnou dávku slunečních paprsků? Pokud to jen trošku půjde, elektronické přístroje je lepší s sebou nebrat. Jestli opravdu potřebujete pracovat nebo něco vyřídit, rozhodně nepokládejte zařízení na přímé slunce, obzvláště nebezpečné jsou kovové a matné povrchy. Častou chybou je také ponechání laptopu přímo na rozpáleném stole, nebo dokonce v kufru auta. Po práci ho vždy úplně vypněte, režim spánku přístroj zbytečně vyčerpává. Potom ho ideálně v tašce schovejte na stinné místo.

4. Nečistíte telefon

Písek, prach i drobné kamínky. V létě trávíme hodně času venku a mobily dostávají obzvláště zabrat. O to větší pozornost je potřeba věnovat jejich údržbě. Právě drobné nečistoty totiž mohou ucpat větrací otvory zařízení, které nebudou schopné plnit svoji funkci. Nehledě na to, že písečná zrnka z pláže mohou poškodit také konektory nebo zhoršit kvalitu reproduktorů.

5. Nedáváte pozor na vodu

Pozor dejte rovněž na nechtěné vykoupání telefonu ve vodě. Obzvláště zákeřná je ta mořská. Sůl totiž může způsobit korozi vnitřních obvodů a trvalé poškození. Pokud tak chcete například fotit při potápění, vyberte si kvalitní vodotěsné pouzdro. Ihned po aktivitě z něj ale mobil vytáhněte a nechte jej na vzduchu. V případě nechtěného utopení telefonu nebo nečekaného letního lijáku telefon co nejdříve rozeberte a nechte vyschnout.

6. Špatně nabíjíte

Provoz ve vysokých teplotách je pro elektroniku energeticky náročnější, baterie se proto rychleji vybíjí. Nechcete-li telefonu či laptopu ještě více zavařit, dodržujte zásady bezpečného nabíjení. „Teplota zařízení může při nabíjení stoupnout i o pět stupňů Celsia, rozpálený telefon je proto vhodné nechat před zapojením do nabíječky vychladnout. Nabíjet se má v chladném prostředí a vždy jen s neporušenou nabíječkou,“ radí Krumlová. Pokud máte v pokoji vysokou teplotu, vsaďte raději na pomalejší nabíjení s méně výkonným nabíjecím adaptérem. Potrvá sice déle, ale ochrání přístroj před nežádoucím zahříváním.

7. Přidáváte práci chladicím systémům

Máte ve zvyku odkládat elektroniku pěkně na sebe? V létě se tomu určitě vyhněte. Chladicí systémy těchto zařízení mají co dělat, aby přístroj udržely v optimální teplotě. Pokud tak například telefon položíte na teplý laptop, ohrozíte oba přístroje. Pozor dávejte také u stolního počítače. Stát by měl, pokud možno, na stinném místě a okolo větráku musí být dostatek prostoru. V případě, že máte pracovní prostor zaskládaný věcmi, které odvodu vzduchu brání, může na to váš počítač doplatit.

8. Přetěžujete své přístroje

To, že bychom během parných dní elektronická zařízení nepoužívali vůbec, je v dnešní době nereálné. Stejně jako bychom měli šetřit sebe, měli bychom v největším horku ulevit i svým chytrým elektronickým pomocníkům. Vypněte všechny nepotřebné aplikace, Bluetooth nebo GPS. Extrémně náročné jsou pro mobily například i hry. Pomoci může též snížení jasu obrazovky nebo aktualizace operačního systému, který povede k menší spotřebě energie.

9. Ignorujete signály přehřátí

Přehřátí elektroniky je samozřejmě ideální předcházet. Nepodceňujte proto varovné signály, které vám naznačí, že je třeba jednat. Pokud se zařízení během používání nebo nabíjení příliš zahřívá, zpomaluje nebo se chová jakkoliv neobvykle, je ideální ho okamžitě vypnout a nechat vychladnout. Některé přístroje se při přehřátí vypnou automaticky. Ochlazení pak musí být postupné a pomalé. Šok ze zchlazení v lednici nebo mrazáku by baterie určitě nezvládla.

10. Staré elektro ve smetí

Co dělat, když elektronika přes veškerou snahu nenávratně doslouží? Rozhodně neházejte starý počítač nebo telefon do směsného odpadu. „Látky obsažené v útrobách elektronických zařízení by mohly být při nevhodném zacházení nebezpečné. Naopak při správné a šetrné recyklaci se mohou suroviny znovu využít. Díky tomu šetříme cenné přírodní zdroje,“ upozorňuje Denisa Krumlová.

Přístroj tak stačí odevzdat na jednom z desítek sběrných míst pro vysloužilé elektrozařízení, které společnost REMA Systém provozuje po celé České republice. Případně je možné využít službu Buď líný a starou elektroniku odeslat balíkem nebo si ji při větším objemu nechat odvézt přímo z domu. Více informací najdete na webu www.rema.cloud v sekci projektu Buď líný.