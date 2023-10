Svaz průmyslu okomentoval rozhodnutí vlády o poplatcích za OZE

Vláda schválila návrh nařízení o využití prostředků z rozpočtu na POZE ve velmi nízké výši 9,35 mld. Kč. Firmy tak budou od příštího roku opět platit poplatky za obnovitelné zdroje energie. Ačkoliv Svaz aktivně bojoval na všech úrovních a vládě předložil jasná data o dopadech na ceny či konkurenceschopnost, vláda hospodářské partnery nevyslyšela a rozhodla se pro extrémní variantu skokovosti cen regulovaných složek elektřiny.

Kroky vlády zvýší v příštím roce úroveň poplatku za OZE. Pro energeticky náročné podniky by nastavení představené vládou znamenalo i několikanásobné zvýšení oproti úrovni, kterou platily do roku 2021. Některé z nich to může ročně stát navíc až stovky milionů korun. Vláda tím firmám zhoršuje náročnou cestu transformace. Do ceny elektřiny se navíc počítají i další části regulované složky, které vláda v příštím roce nepodpoří a hrozí proto nárůst ceny regulovaných složek elektřiny pro některé zákazníky meziročně až o stovky procent. To bude působit v ekonomice jako tzv proinflační faktor.

Chápali jsme dočasnost řady opatření, že nelze vše hradit ze státního rozpočtu, ale vláda se rozhodla pro extrémní variantu skokovosti cen regulovaných složek elektřiny. Svaz dlouhodobě upozorňuje na to, že pokud pro Česko jako pro nejprůmyslovější zemi Evropy vzrostou ceny energií nad evropský průměr, bude to mít velmi negativní dopady na naši konkurenceschopnost.

Nyní je tedy naprosto klíčové, jak ERÚ určí ceny za regulované složky pro další rok. K tomu dojde ale až koncem roku, což vytváří pro firmy velmi nestabilní podmínky pro jejich plánování.

Svaz teď bude obdobně jako v minulém roce na všech fórech bojovat za to, aby bylo toto rozhodnutí ještě přehodnoceno.