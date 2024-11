Studie prokázala přítomnost překvapivě velkého množství nebezpečných chemikálií v obalových materiálech potravin

Obaly na potraviny obsahují překvapivě velké množství chemikálií, přičemž je mnoho z nich nebezpečných. Pro obaly na potraviny a další materiály, které s potravinami přicházejí do styku, bylo schváleno více než 11 200 povolených chemikálií. Chemickou analýzou bylo zjištěno, že téměř 3000 chemikálií je mobilních, tedy že přecházejí z materiálu přicházejícího do styku s potravinami do potravin samotných. Skoro 2000 z nich však není v seznamu 11 200 povolených chemikálií, přesto se v materiálech tyto nezáměrně vnášené látky nacházejí.

Nová studie, kterou zveřejnili autoři z Food Packaging Forum Foundation v Curychu v recenzovaném časopise Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology odhaluje, které z chemikálií používaných v obalech na potraviny a dalších předmětech přicházejících do styku s potravinami byly (a do jaké míry) nalezeny v lidských tělech (Geueke et al., https://doi.org/10.1038/s41370-024-00718-2).

„Tři tisíce šest set jedna chemikálií nalezených v lidských tělech pomocí biomonitoringu je buď používáno při výrobě materiálů přicházejících do styku s potravinami nebo je přítomno ve finálních výrobcích, jako jsou obaly a kuchyňské nádobí. To představuje dvacet pět procent z více než čtrnácti tisíc známých chemikálií přicházejících do styku s potravinami,“ říká Martin Scheringer, profesor environmentální chemie na RECETOX a jeden ze spoluautorů studie.

Mezi skupiny chemikálií, které se pravidelně nacházejí v materiálech přicházejících do styku s potravinami a v lidských vzorcích, patří například bisfenoly, PFASy, ftaláty, kovy a těkavé organické sloučeniny. Mnoho z těchto chemikálií má nebezpečné vlastnosti, které jsou spojovány s poškozením lidského zdraví.

„O přítomnosti dalších chemikáliích v lidském těle, které přecházejí z obalů do potravin, jako jsou syntetické antioxidanty a oligomery, je známo jen málo. Potenciální nebezpečí mnoha těchto chemikálií totiž ještě nebyla dostatečně prozkoumána,“ vysvětluje profesor Scheringer.

Food Packaging Forum Foundation vytvořila interaktivní platformu obsahující všechna data z nové studie známé jako databáze FCChumon (https://foodpackagingforum.org/fcchumon, heslo: fcchumon2024). Tento bezplatný nástroj umožňuje tvůrcům politik, výzkumníkům v oblasti veřejného zdraví, potravinářskému průmyslu a všem ostatním zainteresovaným stranám procházet a vyhledávat data.

I když stále existují další zdroje mnoha chemikálií přicházejících do styku s potravinami, nové poznatky zdůrazňují naléhavou potřebu vyplnit mezery ve znalostech týkajících se expozice lidí chemikáliím přicházejícím do styku s potravinami a jejich potenciálních dopadů na lidské zdraví. Zjištění naznačují významný problém veřejného zdraví, který vyžaduje prioritní opatření ke snížení expozice lidí nebezpečným chemikáliím z materiálů přicházejících do styku s potravinami.