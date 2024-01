Stavební spořitelny spustily dotační poradenství

Stavební spořitelny začaly s podporou energetické transformace domácností v Česku. Od ledna tak své služby rozšířily o profesionální dotační poradenství přímo na pobočkách stavebních spořitelen či jejich mateřských bank po celé zemi. Jde přibližně o 1 300 míst, kde lidé mohou získat informace k dotačním programům na zateplení či fotovoltaiku od Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) z programu Nová zelená úsporám. Pro více než polovinu nedostatečně energeticky zabezpečených bytů a domů v Česku jde o velkou příležitost ke snížení nákladů na energie a vytápění.

Vše na jednom místě

Lidé mohou od letošního roku získat dotační poradenství na realizaci opatření na podporu udržitelného bydlení, která navíc nemusí být pevně spjata s nemovitostí. V první fázi klient získá poradenství v oblasti dotací a úvěrů a kontakt na certifikované odborníky. Stavební spořitelny mu pomohou i při vytváření finančního plánu k návrhu na rekonstrukci.

Ve druhé fázi pak i administraci úvěru a dotace od SFŽP ČR. Spořitelny budou totiž přímo napojeny na systém SFŽP ČR pro podávání a správu žádostí a vyplněné žádosti do něj za klienta nahrají. Součástí služby bude i asistence a poradenství v rámci následného řízení o dotaci, a to až do okamžiku doložení realizace projektu.

„Novela zákona o stavebním spoření dává sektoru nové kompetence v oblasti podpory energetické transformace domácností, a to zejména rozšířením účelovosti poskytovaného financování a možností poskytovat domácnostem dotační poradenství. Významnou změnou, kterou nová legislativa přináší je také rozšíření zdrojů o prostředky státu nebo EU a možnost propojovat je se zdroji stavebních spořitelen,“ říká Michael Pupala, 1. místopředseda Asociace českých stavebních spořitelen.

„Jsme rádi, že díky spolupráci se stavebními spořitelnami získáváme silného partnera nejen v oblasti poradenství, ale i při financování renovací v rezidenčním sektoru. Rozšíření poradenské sítě na pobočky stavebních spořitelen zjednoduší lidem přístup k prostředkům z podpůrných a dotačních programů. Usnadníme cestu k levnější a zelenější energii a posílíme míru energetické soběstačnosti českých domácností. Přispějeme tím i ke snižování produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů a pomůžeme naplnit klimatické cíle státu,“ uvádí Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Stavební spoření v roce 2023

Rok 2023 byl pro celý sektor stavebních spořitelen velkou výzvou. Počet nově uzavřených smluv o stavebním spoření sice v první polovině roku klesal, ale od srpna došlo k obratu.

„V době klesající inflace, kdy zároveň stojíme na prahu snižování úrokových sazeb u spořicích produktů, je ideální doba na založení stavebního spoření, kde si současné vysoké zhodnocení zafixují lidé na 6 let. Také u hypotéčních úvěrů jsme, díky vysokým úrokovým sazbám, zaznamenali celkově menší zájem klientů, ale u nezajištěných úvěrů, určených především na rekonstrukce bydleni, došlo v porovnání s předchozím rokem naopak k mírnému nárůstu. Očekáváme, že tento trend bude pokračovat, protože stavební spořitelny se stávají hybateli vlny energeticky udržitelných rekonstrukcí, která Česko v následujících letech čeká,“ říká Libor Vošický, předseda Asociace českých stavebních spořitelen.

Nejvýhodnější spořící produkt na trhu

Úrokové sazby u stavebního spoření jsou garantované na celých šest let. Jiný takto dlouhodobý produkt na trhu neexistuje. Vzhledem k očekávanému vývoji základní sazby ČNB půjdou letos i v dalších letech úroky u jiných produktů (především spořících a terminovaných) dolů.

Průměrné zhodnocení 4,5 % ročně

V roce 2024 očekáváme u stavebního spoření průměrné zhodnocení na úrovni přibližně 4,5 %. Po šesti letech lze navíc úspory využít bez omezení. Výhodou je i kombinace státní podpory a bonusů od stavebních spořitelen.

Výhodné půjčky ze stavebního spoření

Úvěr ze stavebního spoření má sazbu maximálně 3 procentní body nad spořicí sazbou a je dostupný pro všechny účastníky stavebního spoření. Ideální je na financování rekonstrukcí. Nárok na řádný úvěr ze stavebního spoření je možné získat nejdříve dva roky od zahájení spoření.