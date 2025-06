Sněmovna schválila Zákon o urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů energie

Česká republika se dlouhodobě potýká s jedním z nejpomalejších povolovacích procesů pro obnovitelné zdroje energie (OZE) v Evropě. Dalším zásadním legislativním krokem ke změně by měl být nový Zákon o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Vládní návrh nového zákona schválila Poslanecká sněmovna 3.června.



Nový zákon dokončuje zkrácení povolování obnovitelných zdrojů energie (OZE) na celém území republiky. Lhůta pro vyřízení všech potřebných povolení by se měla zkrátit na dva roky. Součástí zákona jsou i tzv. akcelerační oblasti, kde by povolování prováděné investorem zabralo jen rok. Zákon také zavádí poplatek z elektřiny z větrných elektráren pro obce či definuje podmínky pro modernizaci elektráren (repowering). Zákon nepřináší mapy s akceleračními zónami, ale stanovuje proces, jak je budou stát, kraje a obce vymezovat. Zákon by měl vstoupit v účinnost od ledna 2026.

„Vyřídit všechna povolení pro stavbu větrné elektrárny dosud trvalo běžně i deset a nezřídka i patnáct let. V rozvoji obnovitelných zdrojů Česko prospalo dekádu. Pokud se podaří zákon dopracovat, může to v kombinaci s dalšími opatřeními, která již stát přijal a jejich úspěšným uvedením do praxe celý proces povolování elektráren urychlit. Za nevyužitou příležitost považujeme pouze dílčí, transpoziční ustanovení pro zrychlení povolování mimo akcelerační oblasti a chybějící pravidla pro modernizaci jiných zdrojů, než fotovoltaických,” řekl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

„Akcelerační oblasti, které mají umožnit zvlášť rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů, jsou sice důležitou součástí návrhu, ale klíčovým prvkem zákona by měla být důkladnější obecná úprava zkráceného povolování aplikovaná v i mimo akcelerační oblasti,” dodal Štěpán Chalupa.

Podrobná pozice Komory OZE ke schválenému zákone je k dispozici ke stažení.