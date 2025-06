Historický milník pro Česko: EPC smlouva k dostavbě Dukovan podepsána

Společnosti Elektrárna Dukovany II (EDU II), kterou vlastní stát z 80 % a ČEZ z 20 %, a korejská Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) dnes podepsaly smlouvu o inženýringových, dodavatelských a stavebních pracích (EPC) na výstavbu nového jaderného zdroje sestávajícího ze dvou bloků v Dukovanech.

Jde o klíčový krok v realizaci strategického energetického projektu, který Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dlouhodobě koordinuje a prosazuje jako zásadní pro budoucnost české energetiky, bezpečnost dodávek i rozvoj domácího průmyslu. Hlavním cílem resortu v čele s ministrem Vlčkem je aktivně pokračovat v jednáních o zapojeních českých firem.

Samotnému podpisu smlouvy předcházely intenzivní roky právních, obchodních a diplomatických jednání, během nichž MPO hájilo zájmy České republiky. „Jsem rád, že jsme se po intenzivních měsících jednání a dlouhodobých příprav dostali k podpisu EPC smlouvy. Součástí EPC smlouvy jsou dva nové bloky v Dukovanech, ale také opce na další dva bloky v Temelíně. Výroba elektřiny z jádra a zajištění energetické bezpečnosti je zásadní pro naše domácnosti a firmy a je tedy klíčové, že projekt pokračuje úspěšně dále. V únoru jsme s KHNP v Soulu domluvili jasný postup pro zapojení českého průmyslu. Zhruba 30 % je vyjasněno při podpisu, což už máme splněno, s jasným plánem na 60% zapojení do konce výstavby. Nebojím se toho, že by cíle 60 % nemělo být dosaženo.

Věřím, že projekt dostavby Dukovan přinese renesanci českého jaderného průmyslu, protože naše firmy získají potřebné reference a know-how,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček s tím, že cíl 60% zapojení českého průmyslu považuje za reálný a dosažitelný. Zároveň připomněl, že kromě své únorové pracovní cesty do Jižní Koreje, navštíví zemi znovu za měsíc, kde bude dále opět jednat o projektu a zejména o zapojení českého průmyslu: „Pracuji na tom, aby se české firmy naplno podílely na tomto historickém projektu, a budeme jednat i o dalších možnostech dlouhodobé spolupráce.“

Zástupci českého průmyslu ministrovy kroky k zapojení firem do výstavby ocenili na konferenci Czechia-Korea Nuclear Business, kterou v Praze uspořádala společnost KHNP a Team Korea. Čeští jaderní dodavatelé dlouhodobě prokazují vysokou kvalitu svých služeb a jsou pro dané práce plně kvalifikovaní. Firmy také deklarovaly, že jsou připraveny splnit jakékoliv budoucí kvalitativní požadavky ze strany Team Korea. Vlčkovu iniciativu na zapojení českých firem do dostavby Dukovan ocenil během únorové pracovní cesty v Jižní Koreji i prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.

Význam lokalizace dokládá i březnové otevření lokalizačního centra KHNP v České republice, které aktivně propojuje korejský projektový tým s českými firmami. „Pro úspěšnou realizaci projektu v Dukovanech je zásadní, aby se české společnosti na výstavbě podílely v co největší míře. Otevření lokalizačního centra vnímám jako další zásadní krok pro naplnění tohoto cíle, ke kterému se Korejci zavázali, a zajištění podpory českých firem,“ říká ministr Vlček s tím, že centrum bude podle plánu fungovat do konce letošního roku, s případným prodloužením podle potřeby.

Ministr Vlček také upozornil na to, že projekt má silnou podporu i na korejské politické scéně napříč spektrem: „Politická situace v Jižní Koreji u nás někdy vyvolávala obavy, jestli neohrozí jaderný tendr. I proto jsme se při naší únorové návštěvě Koreje setkali nejen se zástupci vlády, ale i tehdy opoziční Demokratické strany. A přesvědčili jsme se o opaku. Tehdejší korejská opozice mi na jednáních jak v Koreji, tak v Praze potvrdila, že jádro i projekt nových jaderných zdrojů v Dukovanech plně podporuje,“ říká ministr.

Zároveň už na začátku května před samotným podpisem EPC smlouvy bylo uzavřeno celkem devět smluv o smlouvách budoucích a tři memoranda, které představují významný krok v přípravě projektu. Mezi nejvýznamnější smlouvy patří rámcová dohoda o komplexní dodávce turbínové haly a smlouva o dodávce parní turbíny mezi společnostmi ŠKODA POWER, KHNP a DOOSAN. Další významné dohody byly uzavřeny mezi KHNP a českými společnostmi Škoda JS, ÚJV Řež, Metrostav DIZ, ZAT, OSC, I&C Energo a NUVIA. Více informací k podpisům najdete v této tiskové zprávě.

Rozvoj regionu a miliardové investice

Výstavba nového jaderného bloku v Dukovanech s sebou přinese navazující investice ve výši nižších desítek miliard korun. Tyto prostředky budou směřovat do modernizace přenosové soustavy, rozvoje regionální infrastruktury a podpory místního průmyslu. Cílem je zajistit energetickou bezpečnost, stabilizaci cen elektřiny a vytvoření nových pracovních míst v regionu „Příležitostí pro české firmy je více než jen zapojení do dostavby nových jaderných bloků, už teď se podílejí na provozu elektrárny nebo budují další infrastrukturu potřebnou pro výstavbu, jako jsou nové silnice, obchvaty, byty a podobně,“ doplnil ministr.

MPO spoluiniciovalo Socioekonomickou studii Dukovany 2024, kterou na základě zadání vlády realizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) společně s Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem. Výsledky studie projednala vláda v listopadu 2024 a zadala MMR připravit akční plán, který bude vládě předložen do konce června 2025. Dostavba jaderné elektrárny Dukovany přivede do regionu do poloviny 30. let až 9 700 nových obyvatel, což přispěje k omezení vylidňování a stárnutí populace. Zvýší se tlak na dopravní infrastrukturu, zejména silniční a veřejnou dopravu, přičemž doporučeno je posílit autobusové a železniční spojení. Vzroste poptávka po zdravotní péči, technicky vzdělaných pracovnících a bydlení – do roku 2034 bude třeba postavit 3 000 bytů s investicí přes 10,8 miliardy korun. Dostavba může pozitivně ovlivnit školství, které má v současnosti dostatečnou kapacitu, a také místní ekonomiku, kde vznikne až 1 000 nových subjektů a příliv investic přes 230 mld. Kč.