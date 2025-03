Silnější vnitřní trh a jednodušší pravidla. V Bruselu jednali evropští ministři pro konkurenceschopnost

Směřování unijní konkurenceschopnosti, podpora udržitelného průmyslu, plán pro vnitřní trh se službami a zjednodušování pravidel. To byla hlavní témata zasedání Rady pro konkurenceschopnost (COMPET), které se uskutečnilo ve středu 12. března v Bruselu. Ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka na jednání zastupoval náměstek Martin Frélich.

Diskuze se nejprve zaměřila na nově zveřejněné iniciativy Evropské komise – Kompas konkurenceschopnosti a Dohodu o čistém průmyslu. „Obě tato Sdělení Komise vítáme, avšak měli jsme od nich podstatně vyšší očekávání, zejména pak opětovná zmínka o cíli 90% snížení emisí do roku 2040 je zkrátka pro naši ekonomiku a průmysl nerealistická,“ konstatoval náměstek Martin Frélich. „Změníme současnou nerovnováhu v prioritách mezi průmyslovými, klimatickými, sociálními i energetickými politikami,“ dodal. Zároveň apeloval na snížení cen energií: „Energie je kritickou složkou výrobních nákladů v EU, musíme proto hledat cesty, jak její cenu nadále snižovat.“ Současně náměstek Frélich zdůraznil, že je nezbytné důsledně upřednostňovat konkurenceschopnost a vnitřní trh.

Právě vnitřnímu trhu se věnoval další bod na programu zasedání. Zástupci členských států diskutovali o opatřeních, která by podle nich neměla chybět v Akčním plánu pro služby, jenž má být součástí nové horizontální Strategie pro vnitřní trh. „Nová Strategie pro vnitřní trh musí být jedním slovem ambiciózní. Ambiciózní v odstraňování překážek, ambiciózní ve vymáhání pravidel – a to zejména v sektoru služeb,“ podotknul náměstek Frélich a shrnul hlavní priority, které by měly být v Akčním plánu obsaženy: „Akční plán pro služby by se měl zaměřit na snižování zátěže pro podniky a zjednodušování stávající legislativy, správnou implementaci pravidel a lepší dostupnost informací,“ uvedl. Podpořil rovněž snahu polského předsednictví definovat jasné a měřitelné cíle pro sledování pokroku v této oblasti. Později na jednání finský ministr představil také poziční dokument, který obsahuje návrh konkrétních opatření pro novou Strategii pro vnitřní trh. Tento dokument společně připravily Česká republika, Finsko, Nizozemsko a Švédsko a podpořilo jej až 16 členských států.

Členské státy se také vyjádřily k balíčkům zjednodušujícím unijní pravidla (tzv. simplifikačním omnibusům). Evropská komise již dva představila, třetí má v plánu zveřejnit v dubnu tohoto roku. „Zjednodušování existujících pravidel je pro nás naprosto stěžejní prioritou. Očekáváme další zjednodušující inciativy, zároveň je ale důležité, aby Evropská komise nenavrhovala další nová pravidla přinášející zbytečnou novou zátěž,“ upozornil náměstek Frélich.

Ministři diskutovali rovněž o nedávno zveřejněném Akčním plánu pro automobilový průmysl. „Konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu je pro nás zásadní, vítáme proto flexibilnější přístup k pokutám pro automobilky plynoucích z nízkých prodejů elektromobilů. Domníváme se ale, že pětileté zprůměrování emisních cílů by přineslo větší stabilitu a lepší předvídatelnost než Komisí navržené tříleté období. Čeká na nás ještě hodně práce do nadcházejících vyjednávání,” shrnul náměstek Frélich.

Ministři dále na návrh Itálie jednali o konkurenceschopnosti a dekarbonizaci evropského průmyslu v kontextu mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM). Na program zasedání byly zařazeny také dva poziční dokumenty zaměřené na průmysl v EU.

Tématem pracovního oběda byla bezpečnost a udržitelnost elektronického obchodování. Diskuze se soustředila na opatření, která by v krátkodobém horizontu ochránila spotřebitele před nebezpečnými výrobky. „Klíčovou prioritou by mělo být účinné prosazování stávajících pravidel, spíše než zavádění nových. Zásadní je zacílení opatření na velké online platformy ze třetích zemí, které do EU přivážejí obrovské množství zboží, zejména z Číny,“ řekl náměstek Frélich a přivítal kroky, které v tom ohledu učinila Evropská komise v minulých měsících.