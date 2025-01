Senát vrátil sněmovně novelu zákona Lex OZE III

Novelu zákona Lex OZE III činí kontroverzní především návrhy ministra financí Stanjury. Zásadní omezení provozní podpory pro solární zdroje může oboru významně uškodit, proto je odbornou veřejností přijímán negativně.

Tento legitimní krok v legislativním procesu okomentoval Jan Fousek, ředitel Asociace pro akumulaci energii AKU-BAT

„Vrácení novely energetického zákona Lex OZE III zpět do poslanecké sněmovny k projednání znamená další odklad její platnosti. Důležitou a pozitivní zprávou ale je, že se senát tímto krokem vyslovil proti kontroverzním pozměňovacím návrhům ministra financí Stanjury na krácení provozní podpory pro solární zdroje – zvláště zamítnutí individuálních kontrol solárních elektráren. Senátoři vnímají, že tato opatření mohou vážně ohrozit nejen další rozvoj solárního sektoru, ale segment obnovitelné energetiky obecně.

Velká část provozovatelů, na které by zkrácení provozní podpory fatálně dopadlo, má v plánu realizovat další investice v sektoru obnovitelné energetiky. A to i v oblastech akumulace energie a agregace flexibility, jejichž legislativní zavedení tvoří původní jádro novely. Pokud by ale byla schválena novela v podobě, kterou prosazuje poslanecká sněmovna, své tuzemské investice by výrazně omezili, či je rovnou kompletně pozastavili, a přesunuli své aktivity do sousedních zemí. Zákonodárci by měli udělat vše pro to, aby takovou situaci nedopustili.

Pevně věříme, že poslanci vezmou na vědomí výtky zmiňované senátem a schválí jím navrhovanou podobu novely již bez kontroverzních pozměňovacích návrhů,“ uzavřel Jan Fousek.