Sdílení elektřiny - Energetická společenství

Sdílení elektřiny napříč distribuční soustavou umožnila novela energetického zákona obecně známá pod názvem lex OZE II. Ta zavedla nové „komunitní“ účastníky trhu, kterými jsou energetická společenství a společenství pro obnovitelné zdroje (společenství) s povinností jejich registrace u ERÚ. Zároveň v této oblasti rozšířila práva zákazníka a výrobce elektřiny tak, aby i oni mohli elektřinu sdílet s využitím i bez využití distribuční soustavy. Společným prvkem obou variant je skupina sdílení elektřiny, která se registruje a do které jsou přiřazována jednotlivá předávací místa odběrných míst nebo výroben elektřiny v informačním systému Elektroenergetického datového centra (EDC).

Princip sdílení

Principem sdílení je, že buď elektřinu, kterou sami vyrobíte ale v místě výroby nespotřebujete, efektivně využijete v jiném místě, nebo vám ji poskytne soused či kdokoli jiný, kdo jí má přebytek za podmínek, na kterých se spolu dohodnete. Aby projekt měl význam, musí se dát dohromady výrobna(y) a odběrná místa, která elektřinu ve stejném (patnáctiminutovém) vyhodnocovacím intervalu spotřebují. Při rozhodování se o účasti v komunitní energetice je tedy klíčové brát v potaz, jak velký máte přebytek elektřiny a ve kterých časech (a podle toho zvažovat počet a typ odběratelů, které k výrobně přiřadit), respektive jak velkou spotřebu máte a kdy (a tomu uzpůsobit hledání zdroje). Elektřinu je možné sdílet zdarma i za úplatu.

Aktivní zákazník, nebo společenství?

Nejjednodušší možností jak sdílet, je v režimu tzv. aktivního zákazníka – tato skupina může mít až 11 členů, pokud sdílí s využitím distribuční soustavy, tedy mimo bytový dům, a až 1000 členů při sdílení v rámci bytového domu (za jednou hlavní domovní pojistkovou skříní – HDS). Můžete sdílet i sami sobě, kupříkladu mezi chatou a bytem. Tato možnost nevyžaduje registraci u ERÚ.

V případě sdílení v rámci společenství mohou mít skupiny sdílení elektřiny až tisíc členů jak při sdílení s využitím distribuční soustavy, tak při sdílení v bytovém domě bez využití distribuční soustavy. V obou případech můžete téměř libovolně nakombinovat výrobny a odběrná místa, do nichž budou dodávat. Zatímco aktivní zákazníci fungují bez místního omezení, skupina sdílení v rámci společenství může sdružovat místa ve správních obvodech tří obcí s rozšířenou působností, které tvoří souvislé území, nebo na území hlavního města Prahy.

Typy společenství a jejich registrace u ERÚ

Jak v případě společenství, tak spojení více aktivních zákazníků, je klíčové si předem vyjasnit, jak bude skupina sdílení fungovat. Zejména pak:

V jakém procentuálním poměru se vyrobená elektřina bude dělit mezi odběrná místa, tedy jak bude nastaven tzv. alokační klíč. Způsob vyhodnocení je postaven na jednoduchém statickém alokačním klíči s možností iterativního opakování výpočtu. Iterační výpočet lze momentálně, z důvodů výpočetní náročnosti, aktivovat pouze u menších skupin sdílení (do celkového počtu 50 předávacích míst označených identifikačním číselným kódem EAN). Počet iterací je maximálně 5. Platí, že iterační způsob výpočtu není povinný, byť je pro sdílející účastníky vhodný, protože zvyšuje objem elektřiny, která je v každém 15minutovém intervalu sdílena. Suma alokačních procent pro každou výrobnu (předávací místo výrobny – EANd) ve vztahu ke všem připojeným odběrným místům (předávací místo odběrného místa – EANo) nesmí být větší než 100 %, logicky nelze sdílet více, než co elektrárna vyrobí.

V jakém pořadí se elektřina z jednotlivých výroben (EANd) bude sdílet do každého předávacího místa odběrného místa (EANo), tedy jak budou nastaveny priority. Platí, že k jednomu odběrnému místu může být přiřazeno maximálně pět výroben ze kterých se sdílí, výrobna může pak sdílet do libovolného počtu odběrných míst až do celkového přípustného počtu EAN ve skupině.

Jak bude stanovena cena za sdílenou elektřinu. Zákon ji nijak neupravuje, záleží tedy čistě na domluvě mezi účastníky sdílení. Je možné zvolit jak formu jednorázového příspěvku, tak výpočet podle skutečné spotřeby. Jeho způsob byste si měli přesně popsat ve smlouvě, případně ve stanovách společenství.

Všechna zapojená místa budou muset být osazena průběhovými elektroměry. O to se postará bezplatně váš distributor, kterému dá vědět EDC v souvislosti s vaší registrací. Už předem ale požadavek u distributora můžete zkonzultovat. U výrobny si ověřte, že splňuje veškeré potřebné parametry, zejména že může dodávat přetoky, respektive jak je s obchodníkem nastavená smlouva o výkupu elektřiny.

Registrace společenství u ERÚ

Pokud hodláte sdílet elektřinu v rámci společenství, musíte jej nejprve registrovat u ERÚ (až poté registrujete jednotlivé skupiny sdílení u EDC, které už vyžaduje úřadem přidělené registrační číslo společenství). K žádosti o zápis do registru společenství je potřeba splnit zákonem stanovené podmínky a uhradit správní poplatek. Společenství mohou následně žádat o změnu údajů zapsaných v registru nebo mohou být z registru i vymazána v případech, kdy o to požádají, nebo z moci úřední, pokud neplní zákonem stanovené podmínky.

Registrace společenství u ERÚ

Registrace skupiny sdílení u EDC

Zákonnou povinnost registrace u ERÚ nemají aktivní zákazníci ani výrobci elektřiny, kteří hodlají sdílet elektřinu, aniž by se sdružili ve společenství. Zároveň ale platí, že všechny skupiny sdílející elektřinu se musí registrovat v informačním systému EDC, a to proto aby bylo možné sdílení elektřiny vyhodnotit. Každý EAN přitom může být pouze v jedné skupině sdílení.

Prvním krokem je registrace EANd, tedy výrobny. Tu provádí držitel smlouvy o připojení nejméně deset pracovních dní před požadovaným datem registrace. Před samotnou registrací si musí ještě zajistit přístup do informačního systému EDC uzavřením smlouvy o přístupu. Registraci je nicméně možné provést i prostřednictvím jiného účastníka trhu, který má s EDC již smlouvu o přístupu uzavřenou. V rámci registrace EDC ověřuje naplnění stanovených podmínek, bez jejichž splnění může žádost o registraci odmítnout.

Druhým krokem je registrace skupiny sdílení a přiřazení nejméně jednoho EANd do této skupiny sdílení. V tomto kroku dochází taktéž k volbě typu skupiny sdílení ze tří předdefinovaných typů:

typ 1, společenství (s využitím distribuční soustavy),

typ 2, aktivní výrobci a zákazníci (s využitím distribuční soustavy),

typ 3, bytový dům (bez využití distribuční soustavy) – podrobněji níže.

Třetím a závěrečným krokem je registrace EANo do založené skupiny sdílení včetně nastavení vazeb na jednotlivá EANd (alokační klíč). I v tomto případě je potřeba podat žádost s předstihem alespoň deset pracovních dní. I v tomto posledním kroku EDC ověřuje naplnění stanovených podmínek.

Veškeré kroky v informačním systému EDC provádí za skupinu sdílení její správce, což může být pouze jedna osoba. Správce má následně přístup k datům a v informačním systému EDC může pracovat i po zahájení sdílení (např. zaznamenávat změny v registracích či alokačních klíčích)

Přehledný video návod

Sdílení v bytových domech

Ještě před novelou energetického zákona lex OZE II se ERÚ podařilo prostřednictvím novelizace vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou umožnit obyvatelům bytových domů sdílet elektřinu vyrobenou jejich solární elektrárnou na základě registrace u místně příslušného provozovatele distribuční soustavy. Tuto možnost měli od počátku roku 2023.

S ohledem na nový systém registrace skupin sdílení elektřiny je nyní třeba, aby stávající účastníci této formy sdílení provedli novou registraci u EDC, a to nejpozději do konce roku 2024. K tomu se mezi sebou musí domluvit, s jakými parametry budou pokračovat a zvolit si správce skupiny. Upozorňujeme, že s ohledem na znění energetického zákona nebude v rámci registrované skupiny možno do skupiny přiřadit obě registrační čísla (EANd a EANo) jednoho předávacího místa odběrného místa, ve kterém je připojena výrobna.

Vyúčtování dodávek a fakturace

Po úspěšné registraci dojde od stanoveného data (nejdříve však od 1. dne následujícího měsíce) k faktickému zahájení sdílení elektřiny, vyhodnocování jejího objemu a předávání údajů dotčeným účastníkům trhu za účelem zúčtování odchylek a vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb. Zúčtování dodávky a fakturace respektuje způsob využívání distribuční soustavy při sdílení elektřiny, kdy: