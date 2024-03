Sdělení MPO pro výrobce biometanu: Registrace provozní podpory biometanu

Na základě dotazů od výrobců biometanu k plnění podmínky uvedené v ustanovení § 27a odst. 4 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, týkající se registrace provozní podpory výrobny biometanu, zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu sdělení.

Dle ustanovení § 27a odst. 4 je výrobce biometanu povinen zaregistrovat provozní podporu v systému operátora trhu nejpozději do 90 dní od uvedení výrobny biometanu do provozu. V opačném případě mu právo na podporu nevznikne. Plné znění ustanovení § 27a odst. 4 zákona č. 165/2012 Sb.) zní: „Rozhodne-li se výrobce biometanu využít podporu biometanu formou zeleného bonusu na biometan, je povinen zaregistrovat v systému operátora trhu podporu zeleným bonusem na biometan. Výrobce biometanu je povinen zaregistrovat podporu zeleným bonusem na biometan po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence na výrobu plynu, která umožňuje výrobci provozovat výrobnu biometanu, nejpozději do 90 dní od uvedení výrobny biometanu do provozu. Pokud výrobce biometanu nezaregistruje podporu zeleným bonusem na biometan podle věty druhé, právo na podporu biometanu nevzniká. Postup a rozsah při registraci podpory stanoví prováděcí právní předpis.“

Stanovená 90 denní lhůta registrace podpory ovšem nemá jasnou návaznost na datum uvedení výrobny biometanu do provozu, neboť podle definice uvedení výrobny biometanu do provozu ve vyhlášce č. 166/2022 Sb., o vykazování energie z podporovaných zdrojů, je jednou z podmínek uvedení výrobny biometanu do provozu rovněž registrace provozní podpory v systému operátora trhu (viz § 11 písm. d) této vyhlášky).

Dochází tak k „zacyklení“ jedné z podmínek uvedené v ustanovení § 27a odst. 4 zákona č. 165/2012 Sb. Na základě výše uvedeného Ministerstvo průmyslu a obchodu sděluje, že část ustanovení § 27a odst. 4 zákona č. 165/2012 Sb. v rozsahu slov „nejpozději do 90 dní od uvedení výrobny biometanu do provozu“ je v této podobě neaplikovatelná. Účelem tohoto sdělení je předejít interpretačním problémům k výše uvedenému ustanovení zákona č. 165/2012 Sb. v otázce registrace provozní podpory pro výrobny biometanu do doby, než dojde ke změně tohoto ustanovení novelou zákona č. 165/2012 Sb.