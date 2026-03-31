Příručka HeatCOOP – sdílení tepelné energie radí, jak na komunitní vytápění

S rozvojem moderních technologií se výrazně rozšiřují možnosti komunitního vytápění jako efektivního nástroje pro snižování energetické náročnosti, posilování environmentální udržitelnosti i zvyšování nezávislosti na externích dodavatelích tepla. Rychlejšímu rozšiřování tohoto typu komunitní energetiky však brání nedostatek informací a praktických zkušeností s jeho realizací.
Změnit tuto situaci chce mezinárodní projekt HeatCOOP, který hledá způsoby, jak podpořit tento způsob vytápění a současně eliminovat emise uhlíku, které vznikají spalováním uhlí, ropy a plynu. Příručka HeatCOOP – sdílení tepelné energie, která v jeho rámci vznikla ve spolupráci Fakulty stavební ČVUT v Praze, společnosti SEVEn, The Energy Efficiency Center a dalších partnerů z Rakouska a Slovinska, zájemce provede všemi kroky potřebnými pro vznik komunitního vytápění.
Publikace „HeatCOOP: Dekarbonizace měst pomocí sdílení výroby a distribuce tepla“ je určena především členům společenství vlastníků jednotek a bytových družstev, zástupcům měst a obcí, architektům, konzultantům i dalším odborníkům v oblasti energetických úspor v bydlení. Moderní technologie dnes nabízejí širokou škálu řešení – od společných solárních systémů přes geotermální tepelná čerpadla až po bioplynové stanice.
„V případě jejich komunitního využití přitom nemusejí být pořizovací náklady na jednotlivce vysoké. Bytové domy či obce si mohou zajistit výrobu tepla z obnovitelných zdrojů přímo na místě a sdílet ho mezi jednotlivými domácnostmi, jak ukazují úspěšné příklady panelového domu ve Slaném nebo obce Kněžice. Vytápění tak může fungovat nejen na úrovni jednoho domu, ale i mezi více objekty, celými čtvrtěmi nebo obcemi. Kromě snížení dopadu na životní prostředí přináší tento přístup také lepší připravenost na budoucí regulační opatření, například emisní povolenky,“ říká Ing. Kateřina Eklová z Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební ČVUT v Praze, která je spoluautorkou publikace. Jak však dodává, v České republice je komunitní vytápění zatím málo rozšířené a existuje pouze několik realizovaných projektů. Mezi hlavní překážky patří nízké povědomí o této možnosti, složitá dohoda mezi vlastníky, obavy z počátečních investic i nedostatek znalostí o fungování jednotlivých technologií.
„Cílem Příručky HeatCOOP – sdílení tepelné energie je proto nejen srozumitelně vysvětlit principy dostupných technologií, ale také nabídnout praktický návod, jak postupovat při přípravě projektu a jak jej úspěšně komunikovat. Publikace zároveň přináší konkrétní příklady realizací z Česka i zahraničí. Součástí příručky jsou rovněž informace o ekonomické dostupnosti projektů, možnostech jejich financování a řízení či přehled finančních modelů vhodných například pro družstva,“ uvádí Václav Šebek ze SEVEn, The Energy Efficiency Center.
Příručka HeatCOOP – sdílení tepelné energie představuje ucelený metodický materiál, který zájemcům nejen přibližuje principy komunitního vytápění, ale zároveň je krok za krokem provází jeho praktickou realizací. V osmi přehledně strukturovaných krocích se zde seznámí s celým procesem – od oslovení energetického specialisty přes získání podpory sousedů až po samotnou instalaci a uvedení systému do provozu. Součástí publikace jsou i konkrétní data o nákladech a dosažených úsporách u již realizovaných projektů.
Úspěšným příkladem je panelový bytový dům ve Slaném, kde se SVJ dohodlo na instalaci tepelných čerpadel vzduch-voda a fotovoltaických panelů na střechu, a tím si zajistilo ekologický zdroj vytápění a ušetřilo na drahém centrálním vytápění z fosilních paliv. Celková investice na instalaci tepelných čerpadel a FVE panelů pro 15 bytů byla asi 2,5 mil Kč, tedy 170 000 Kč na jeden byt. Projekt HeatCOOP TH84020001 Dekarbonizace měst pomocí sdílení výroby a distribuce tepla je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Partnerství DUT Call 2022. Tento projekt byl financován v rámci Národního plánu obnovy z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.
Příručka HeatCOOP – sdílení tepelné energie, fotografie a infografiky jsou k dispozici na: https://k126.fsv.cvut.cz/projekt/heatcoop
