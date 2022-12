Připomínky: Novela nařízení vlády k seznamu znečišťujících látek pro ohlašování do IRZ

Ministerstvo životního prostředí předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Navržená právní úprava je rozdělena do dvou hlavních bodů. Prvním z nich je rozšíření seznamu znečišťujících látek sledovaných pro účely ohlašování do IRZ v únicích do vody (příloha č. 1), a to o per- a polyfluorované uhlovodíky (PFAS). Druhým bodem předkládaného návrhu je snížení prahové hodnoty pro ohlašování do IRZ ohledně přenosů kyanidů v odpadech (příloha č. 2), a to ze stávajících 500 kg/rok na 50 kg/rok.

Kyanidy jsou vysoce nebezpečné látky, a to zejména pro vodní prostředí. Vzhledem k tomu, že se úniky a přenosy znečišťujících látek ohlašují do IRZ za období kalendářního roku a musí být od začátku daného roku sledovány, se účinnost nařízení vlády navrhuje k 1. lednu 2024, přičemž dle přechodných ustanovení se nová právní úprava použije poprvé pro ohlašování do IRZ za rok 2024, tj. ohlášení v roce 2025.

