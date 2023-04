Připomínky: Návrh vyhl. o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem

Návrh vyhlášky v meziresortním připomínkovém řízení zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí.

Vyhláška nastavuje podmínky pro vedlejší produkt a konec odpadového režimu pro znovuzískané asfaltové směsi a penetrační makadam.

Navrhovaná vyhláška byla již jednou předložena do meziresortního připomínkového řízení s termínem pro připomínky od 16. října 2020 do 9. listopadu 2020. Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo vyhovět řadě připomínek, aby vyjasnilo, že vyhláška se vztahuje i na penetrační makadam. V návaznosti na připomínkové řízení proto zapracovalo do návrhu vyhlášky konkrétní podmínky pro penetrační makadam, které jsou v naprosté většině zcela stejné jako u znovuzískané asfaltové směsi. S ohledem na časový odstup a toto doplnění je vhodné vyhlášku znovu předložit do meziresortního připomínkového řízení.

Navrhovaná vyhláška v souladu se zákonným zmocněním stanoví:

konkrétní účel, ke kterému mohou být znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam jako vedlejší produkty využívány,

povolený postup zpracování znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu, které jsou vedlejším produktem,

kvalitativní kritéria, která zajistí, že při nakládání se znovuzískanou asfaltovou směsí nebo penetračním makadamem, které jsou vedlejším produktem, nedojde k ohrožení životního prostředí a lidského zdraví,

znovuzískanou asfaltovou směs, znovuzískaný penetrační makadam a asfaltovou směs, které přestávají být odpadem,

konkrétní účel, ke kterému smí být znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam, který přestane být odpadem, využívány,

požadavky na znovuzískanou asfaltovou směs vstupující do procesu recyklace nebo využití, ze kterých vznikne znovuzískaná asfaltová směs nebo asfaltová směs, které přestávají být odpadem,

požadavky na znovuzískaný penetrační makadam vstupující do procesu recyklace nebo využití, ze kterého vznikne znovuzískaný penetrační makadam, který přestane být odpadem,

kvalitativní kritéria, která musí znovuzískaná asfaltová směs, znovuzískaný penetrační makadam nebo asfaltová směs splnit, aby přestala být odpadem,

požadavky na vzorkování a zkoušení,

náležitosti průvodní dokumentace.

Termín připomínek: 24. dubna 2023

Ke stažení: