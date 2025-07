Premiér Fiala jednal v Berlíně s kancléřem Merzem

Předseda vlády ČR Petr Fiala se v úterý 22. července 2025 setkal v Berlíně s kancléřem Spolkové republiky Německo Friedrichem Merzem. Lídři jednali o rozvoji železničního spojení mezi oběma zeměmi, o posílení obranné spolupráce, energetice a řešení nelegální migrace. Shodli se i na nutnosti pokračovat ve společném úsilí v podpoře Ukrajiny. Premiér Fiala také ocenil významný příspěvek Německa k naší muniční iniciativě.



Premiér po jednání zdůraznil, že Německo je naším strategickým partnerem, se kterým nás pojí silné ekonomické a mezilidské vazby. „Jsem rád, že mohu říct, že naše vztahy jsou dnes pevnější než kdy dřív – jsou založeny na důvěře, otevřeném dialogu a společném zájmu o stabilní a prosperující Evropu. Na řadu klíčových témat máme stejný pohled. Současná mezinárodní situace je pro nás nejen výzvou, ale také příležitostí k užší a efektivnější spolupráci v mnoha oblastech,“ řekl premiér.

Lídři jednali o potřebě dostavby rychlé železnice mezi Českem a Německem. „Moje vláda před pár dny schválila návrh smlouvy o výstavbě Krušnohorského tunelu mezi ČR a Německem. Jsem rád, že pan kancléř mě ubezpečil, že německá vláda se také chystá smlouvu schválit. Tento tunel se stane součástí nového vysokorychlostního spojení mezi Prahou a Drážďany. Po dokončení bude cesta z Prahy do Berlína trvat dvě hodiny místo současných čtyř hodin. Zásadní je pro nás také modernizace trati Praha-Mnichov/Norimberk. Cesta z Prahy do Mnichova stále trvá šest hodin, to musíme změnit,“ uvedl český předseda vlády.

Důležitým tématem jednání byla obranná spolupráce a bezpečnost Evropy. Předseda vlády ČR uvítal, že Německo převzalo větší odpovědnost za obranu Evropy a uvedl, že ČR má zájem na úzké spolupráci našich ozbrojených sil. „Růst přímých obranných výdajů našich zemí otvírá řadu nových možností pro rozšíření obranné spolupráce. Naše společné investice do obrany povedou k posílení českého a německého obranného průmyslu, k inovacím, k větší konkurenceschopnosti. Další příležitosti může přinést pořízení stíhaček F-35 oběma našimi zeměmi nebo v ještě větší míře i společný nákup německých tanků Leopard s výraznou účastí českého průmyslu. Chceme, aby byly české firmy zapojeny do výroby všech tanků Leopard, nejen těch, které my budeme nakupovat pro českou armádu,“ řekl premiér Fiala.

Lídři se shodli, že společně musíme pokračovat v podpoře Ukrajiny. „Hlavním úkolem je zajistit plynulé dodávky vojenského vybavení, aby se Ukrajina mohla bránit. Velmi oceňuji významný příspěvek Německa k naší muniční iniciativě. Chceme také s Německem spolupracovat na posílení protivzdušné obrany Ukrajiny, zejména proti bezpilotním letounům, kterými Rusové terorizují civilní obyvatelstvo,“ uvedl premiér.