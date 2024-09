Představení Vodíkové strategie ČR aktualizace 2024

V rámci představení aktualizace Vodíkové strategie České republiky, která se konala na Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze dne 29.8.2024, proběhlo setkání odborníků, které se zaměřilo na klíčové aspekty a možnosti rozvoje vodíkových technologií v České republice.

Akci zahájil náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Třešňák, který zdůraznil význam vodíku pro dekarbonizaci české ekonomiky. Petr Mervart, zmocněnec ministra pro vodíkové technologie, následně představil hlavní body aktualizované vodíkové strategie. Zdůraznil, že strategie se zaměřuje na podporu výroby a využití obnovitelného vodíku a nízkouhlíkových technologií, což přispěje k naplnění dekarbonizačních cílů České republiky.

Miloslav Keltner z Ministerstva životního prostředí přiblížil, jak může vodík sloužit jako nástroj dekarbonizace ekonomiky. Jan Bezděkovský z Ministerstva dopravy se zaměřil na potenciál vodíku v dopravě, především v kontextu přechodu na čistou mobilitu. Ivo Marcin ze Státního fondu životního prostředí se věnoval možnostem podpor pro výrobu a využívání vodíku v rámci programů SFŽP.

Další část programu se zaměřila na konkrétní projekty a infrastrukturní plány. Rut Bízková, koordinátorka H3 týmu, prezentovala transformaci uhelných regionů na „vodíková údolí. Veronika Vohlídková z HYTEP představila různé vodíkové projekty, zatímco Michal Slabý z NET4GAS hovořil o rozvoji přepravní infrastruktury pro vodík. Martin Růžička ze Svazu průmyslu a dopravy zdůraznil význam dekarbonizace průmyslu, a Josef Kotrba z Českého plynárenského svazu diskutoval budoucí roli vodíku v plynárenství.

Česká vodíková strategie, aktualizovaná v roce 2024, představuje komplexní plán pro rozvoj vodíkových technologií a jejich integraci do české energetiky, průmyslu a dopravy. Hlavním cílem této strategie, připravené Ministerstvem průmyslu a obchodu a schválené vládou České republiky, je podpořit přechod k nízkouhlíkové a obnovitelné energetice, posílit hospodářský růst a konkurenceschopnost průmyslu. Strategie je rozdělena do tří klíčových etap: „Lokální ostrovy“, „Globální mosty“ a „Nové technologie“, které mají za cíl pokrýt období do roku 2050.

Její implementace vyžaduje spolupráci různých sektorů, včetně průmyslu, dopravy a státní správy, a také zapojení místních komunit a regionů do rozvoje vodíkových technologií a infrastruktury. Strategický přístup k výrobě, dovozu a využití vodíku zajistí, že Česká republika bude připravena na přechod k nízkouhlíkové ekonomice a splnění svých klimatických závazků.

Záznam z uvedení Vodíkové strategie je na: https://www.youtube.com/watch?v=ebyYP0cdkeE&t=3305s

