Pražané mohou nově hodnotit kontejnery na tříděný odpad

Webová aplikace Moje Praha – Odpady nabízí uživatelům řadu užitečných informací k třídění odpadu v Praze. Kromě vyhledání nejbližšího místa na tříděný odpad či svozových dnů je nově možné každé kontejnerové stanoviště ohodnotit, poslat městu pochvalu či podnět ke zlepšení jeho stavu. Pro hlavní město Praha tyto webové stránky vyvíjí městská společnost Operátor ICT.

K mobilní aplikaci Moje Praha vznikla nová microsite, která je dostupná na adrese odpady.mojepraha.eu. Jak z odkazu vyplývá, zaměřuje se zatím pouze na odpady v metropoli.

„Chceme zpřístupnit veřejnosti informace o odpadech bez nutnosti mít aplikaci v telefonu. V rámci pilotního projektu RFID čipy v odpadových nádobách, který aktuálně probíhá ve třech městských částech, byly na některých nádobách nalepeny štítky s QR kódem. Po jeho načtení telefonem budete přesměrováni na novou webovou aplikaci. Do budoucna chceme takovéto štítky na nádobách po celé Praze,“ uvádí náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí Jana Komrsková.

Nová microsite tak pomůže občanům i návštěvníkům hlavního města najít nejbližší veřejná kontejnerová stání na tříděný odpad podle jejich aktuální polohy, pokud mají zapnutou GPS. Zároveň je zde také možnost zadat adresu do vyhledávače. V aplikaci lze jednoduše filtrovat stanoviště dle požadovaného druhu odpadu (papír, plast, čiré a barevné sklo, nápojové kartóny, kovy a jedlé oleje a tuky), či si vybrat pouze stanoviště, na kterých se nachází monitorované sběrné nádoby, tj. nádoby s instalovaným senzorickým řešením.

„V případě použití filtru „Pouze měřen" na vyhledání pouze monitorovaných sběrných nádob se lze, na základě aktuálních dat ze senzorických řešení o naplněnosti nádob, rozhodnout, zda s tříděným odpadem stanoviště navštívit hned nebo odpad prozatím nechat doma a počkat až svoz nádob proběhne. Odložením odpadu nebo čehokoliv jiného u stanoviště tříděného odpadu je zakládána černá skládka, kde v případě dopadení příslušné osoby hrozí udělení pokuty,“ vysvětluje náměstkyně pro životní prostředí. Uživatelům tato aplikace rovněž nabízí informace o tom, co do jakých nádob patří, či naopak nepatří, o plánech a četnosti svozu jednotlivých komodit.

Novinkou, která má za cíl zlepšit komunikaci města a svozových společností s obyvateli, je možnost “Ohodnotit stanoviště”. „Uživatelé mohou poslat své hodnocení spolu s přiloženou fotografií o stavu daného místa. Díky zpětné vazbě mohou pracovníci svozové společnosti pružněji reagovat na vzniklou situaci a operativně řešit její nápravu,“ doplňuje náměstkyně Jana Komrsková.

„Veškeré podněty, které zašlou uživatelé prostřednictvím microsity Moje Praha – Odpady, jsou automaticky předány do aplikace Změňte.to, následně pak předány na příslušné městské části a pražský magistrát. Uživatelé, kteří při odeslání hodnocení uvedou svoji emailovou adresu, mohou dále sledovat stav řešení svého podnětu. Do budoucna plánujeme stejné funkce doplnit i do mobilní aplikace Moje Praha,” upřesnil novinku Petr Suška, místopředseda představenstva a ředitel úseku Smart City, inovací a projektového řízení ve společnosti Operátor ICT.