Počet podpisů Evropské průmyslové dohody prudce narůstá

Antverpskou deklaraci, která nabádá k uzavření Evropské průmyslové dohody, již podpořilo 1000 osob z řad vedoucích představitelů podniků, sdružení a odborových organizací, zastupujících 25 odvětví v celé Evropě. Jedná se o historický projev jednoty.

Prudký nárůst počtu podpisů deklarace, kterou poprvé představilo 73 vedoucích představitelů průmyslu 20. února na Evropském průmyslovém summitu předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové a belgickému premiérovi Alexandru De Croovi, podtrhuje, že potřebujeme společný postup kvůli bezprecedentním hospodářským výzvám.

„Budoucnost Evropy tvoří průmysl. Společný a ucelený evropský přístup k průmyslové dohodě je nezbytný. Dnes se 1000 organizací sjednotilo, aby důrazně vyzvalo k Evropské průmyslové dohodě, která by zajistila globální konkurenceschopnost průmyslu a udržela v Evropě vysoce kvalitní pracovní místa pro evropské pracovníky. Naléhavě žádáme vedoucí představitele EU, aby naši výzvu zahrnuli do nové strategické agendy a politik EU na příštích pět let a začlenili průmyslovou dohodu do struktury, rozpočtu a struktury nové Evropské komise," zdůraznil naléhavost situace Marco Mensink, generální ředitel Cefic.

Antverpská deklarace slouží jako výzva pro rozhodovací orgány v Evropě a stanovuje deseti klíčových bodů, ve kterých je nastíněna potřeba řešit vysoké ceny energie, vytvořit společnou evropskou infrastrukturu, zajistit dodávky surovin, podpořit inteligentnější inovační rámec a stimulovat poptávku po udržitelných výrobcích. Rovněž se zasazuje o vytvoření pevného investičního rámce pro technologie a vyzývá k využití jednotného trhu.

Antverpská deklarace pro Evropskou průmyslovou dohodu je nyní otevřena jednotlivcům, kteří mohou vyjádřit svou osobní podporu. Více informací je dostupných na adrese antwerp-declaration.eu.