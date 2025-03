Petrochemie, ropa, plyn. Čeští zástupci těchto oborů uspěli na veletrhu v Iráku

České průmyslové a obchodní společnosti jednaly v Iráku o přípravě a realizaci projektů v oblasti ropy a plynu, energetiky a petrochemie a cílí na finančně významné zakázky.

ČR se ve dnech 24. – 26. února 2025 v rámci projektu podpory proexportních aktivit českých průmyslových subjektů zúčastnila formou oficiálního stánku největší a nejdůležitější veletržní akce svého druhu v oblasti irácké energetiky a souvisejících odvětvích v Bagdádu.

Na akci, konané pod záštitou premiéra Iráku, se v rámci české expozice prezentovalo 6 subjektů – Abo valve, s.r.o. UNIS, a.s., Svaz průmyslu a dopravy ČR, CDT – Česká dobývací technika, spolek, New Oil Generation s.r.o., Mechania s.r.o. a Svaz průmyslu a dopravy ČR, který byl navrhovatelem této akce. Realizátorem české expozice byla společnost M.I.P. Group, a.s., na přípravě a realizaci expozice se aktivně podílelo i Velvyslanectví ČR v Bagdádu.

Jedná se vesměs o subjekty, které nabízí širokou škálu zařízení a služeb na vysoké technologické úrovni s cílem prohloubit spolupráci se stávajícími partnery a současně najít nové partnery a možnosti podílet se na projektech rekonstrukce, modernizace, ekologizace a výstavby nových energetických zdrojů v Iráku.

Majid Shamas Toma za iráckou podnikatelskou radu, založené v gesci Svazu průmyslu a dopravy ČR, s ohledem na své dlouholeté bohaté zkušenosti s iráckým trhem potvrzuje, že: „ČR je dlouhodobým, spolehlivým a renomovaným dodavatelem zařízení a služeb do Iráku. ČR se neustále podílí na přípravě a realizaci projektů rekonstrukce a obnovy Iráku a postupně se daří českým společnostem expandovat na místní trh. Pro české obchodní a průmyslové subjekty jsou obecně perspektivní energetika, těžba a zpracování ropy a plynu, vodní hospodářství, ekologie atd.“

O českou expozici byl velký zájem, což potvrzuje Rayan Atroshe, obchodní manažer pro oblast Středního východu společnosti Abo valve, s.r.o. „S ohledem na velké množství uskutečněných obchodně – technických jednání s potenciálními zákazníky a partnery z Iráku i dalších zemí regionu cítíme, že zde máme velkou perspektivu a obchodní příležitosti v oblasti ropy a plynu, petrochemii i vodního hospodářství,“ říká Atroshe.

České společnosti mají v Iráku řadu dodávkových referencí a partnerů v oblasti zařízení a služeb do petrochemie a energetiky. „Je důležité na tyto reference umět navazovat, znát podmínky na místním trhu, investory. Naše společnost se na iráckém trhu pohybuje již téměř 30 let, což je pro nás výhodou i v současné době v jednáních s investory v oblasti ropy, plynu a energetiky, které v řadě případů trvají i několik let, stejně tak i vlastní realizace projektů,“ říká Jiří Kovář, předseda správní rady společnosti UNIS, a.s.

Očekávání českých vystavovatelů i organizátorů se jejich zapojením do této akce zcela naplnila, ČR se tak opětovně pozitivně zviditelnila v Iráku a tím se otevírají nové možnosti většího prosazení českých produktů a služeb na místním trhu.