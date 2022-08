Obnova úpravny vody Hamr skončila

Rozsáhlá obnova úpravny vody Hamr na Třeboňsku, kterou provozuje společnost ČEVAK a.s., byla dokončena. Zařízení ve vlastnictví Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr, jako investora celé akce, má nové trubní rozvody upravené vody a také rozvody v budově takzvaných čiřičů, kompletně nové vápenné hospodářství, dávkovací čerpadla a automatický řídicí systém. Opravy se dočkaly také obě akumulační nádrže.

Protože po dobu prací nebylo možné zachovat úpravnu v provozu, bylo nutné zajistit dodávky pitné vody pro téměř dvě desítky měst a obcí v regionu jiným způsobem. Dva měsíce tak například obyvatelům Třeboně, Chlumu u Třeboně, Novosedel nad Nežárkou nebo Majdaleny tekla místo „hamerské“ voda ze skupinového vodovodu Jindřichův Hradec-Hamr.

„Přepojení zásobování bylo technicky náročné. Snažili jsme se, aby obyvatelé dotčených měst a obcí změnu nepocítili a věříme, že se to podařilo. Po dobu odstávky byly pouze omezeny akce, které by způsobily zvýšenou spotřebu vody, jako například odkalování,“ uvedla vedoucí provozní oblasti JIH společnosti ČEVAK a.s. Olga Štíchová.

Úpravna vody Hamr ročně vyrobí 750 tisíc kubíků pitné vody za rok. „Jsme rádi, že se podařilo všechny práce dokončit včas a zároveň vše zajistit tak, aby se tak rozsáhlá akce nedotkla odběratelů. Tímto krokem jsme na dlouhou dobu zajistili stabilní dodávky pitné vody v té nejlepší možné kvalitě,“ řekl ředitel Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr Josef Hlávka.

Doplnil, že investiční akce stála bezmála 22 milionu korun. Práce na úpravně Hamr, které nevyžadovaly odstávku zařízení, byly zahájeny již v prosinci minulého roku. Plná odstávka zařízení trvala od 1.3. do 1.5.2022. Do nákladů akce se dále promítne i úhrada cenového rozdílu za nákup vody po dobu odstávky úpravny. V současné době již obyvatelé dotčené části Třeboňska pijí opět „hamerskou“ vodu.