Novým ministrem životního prostředí se stal Petr Hladík

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) uvedl v pátek 10. března 2023 do funkce ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL). Toho na Pražském hradě jmenoval krátce předtím ministrem prezident Petr Pavel. Po rezignaci ministryně Anny Hubáčkové (za KDU-ČSL) byl od listopadu loňského roku řízením resortu životního prostředí dočasně pověřen vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Premiér a nový ministr po uvedení do funkce diskutovali o prioritách resortu do budoucna.

„Je pro mě důležité přistupovat k ochraně životního prostředí se zodpovědností za budoucnost. Země nám byla svěřena do péče, jinou nemáme a musíme ji v pořádku předat budoucím generacím. Ministerstvo životního prostředí je tu pro lidi, dokáže jim pomáhat a přinášet příležitosti. Procházíme energetickou transformací a lidé musí znát svoje investiční příležitosti, které jim dokáží ušetřit finanční prostředky,” řekl v úvodu nový ministr životního prostředí Petr Hladík.

Premiér zdůraznil důležitou roli MŽP v době, kdy ČR prochází energetickou transformací a lidé musí znát své investiční příležitosti a možnosti, které jim dokáží ušetřit finanční prostředky. Jen za rok 2022 MŽP schválilo podporu domácím i velkým fotovoltaickým elektrárnám ve výši 14 miliard korun. „Původní vládní představa byla mít 100 tisíc nových solárních elektráren na střechách domů do roku 2025, díky velkému zájmu a akčnímu přístupu resortu můžeme říci, že bude do dvou let podpořen dvojnásobek – tedy 200 000 střech,“ uvedl premiér.

V rámci deštníku proti drahotě pomáhá MŽP čelit dopadům energetické krize programem Nová zelená úsporám Light, který je určený pro zranitelné domácnosti - seniory, lidi pobírající příspěvek na bydlení a lidi se třetím stupněm invalidity. Ti mohou čerpat z třímiliardové alokace na zateplení fasády, střechy, stropů, podlah i výměnu oken a vchodových dveří, díky tomu okamžitě a trvale sníží spotřebu energií na vytápění. Pomoc zranitelným probíhá i skrz kotlíkové dotace na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva, které běžely vloni a MŽP je vypíše i letos.

Předseda vlády rovněž připomněl důležitost ochrany podzemních a povrchových vodních zdrojů, aby se neopakovala katastrofa jako na řece Bečvě v roce 2020. „V reakci na tuto havárii loni ministerstvo připravilo a nyní dokončuje novelu vodního zákona, což bude znamenat komplexní legislativní přístup k řešení takových havárií s jasně nastavenými kompetencemi a pravidly pro jednotlivé orgány,“ řekl premiér Fiala.

MŽP se také zvláště věnuje zadržení vody v české krajině a obnově přirozeného vodního režimu. „Miliardami z evropských i národních dotačních programů podporuje a dále podpoří tisíce projektů obnovy mokřadů, tůní, malých vodních nádrží a všeho co s tím souvisí. Je to ostatně součástí našeho programového prohlášení. Ochranu vody a jejích zdrojů považujeme za národní zájem, a proto v průběhu roku 2023 předložíme návrh na ústavní ochrany vody,“ dodal předseda vlády. Čerstvý ministr životního prostředí Petr Hladík zmínil ochranu půdy s tím, že logistických a velkých nákupních center už je v ČR dost a neměly by se stavět na nejhodnotnějších půdách. "Ve zbývajících dvou a půl letech dokážeme rozšířit nejhodnotnější chráněná území až o 25 procent," řekl ministr Hladík. Vyhlášeny by podle něj měly být chráněné krajinné oblasti Soutok a Krušné hory a Národní park Křivoklátsko.

Důraz MŽP klade i na oběhové hospodářství, které využívá odpad jako cennou surovinu. „Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Pokud už ale vznikne, je důležité ho znovu použít ve výrobě nebo jako zdroj elektřiny či tepla. Podpora cirkulární ekonomiky je klíčová pro nastavení udržitelného rozvoje České republiky,“ doplnil Petr Hladík. V minulém roce se ministerstvo také zasadilo o zákaz uvádění na trh jednorázových plastových výrobků. „Aktuálně ministerstvo připravuje legislativu pro zálohování nápojových obalů, jako jsou PET lahve a je to jedna z věcí, která se s velkou pravděpodobní už letos posune kupředu,“ uvedl premiér.