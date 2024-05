Nejvyšší ocenění za Projekty roku 2023 pro Elektrárny Opatovice a EOP Distribuce

Stejně jako v minulých letech, i letos byli Elektrárny Opatovice a EOP Distribuce účastníky jubilejního 30. ročníku konference Dny teplárenství a energetiky, jejíž součástí je i tradiční vyhlášení soutěže Projektů roku. Odborná komise vyhodnotila jako nejzajímavější celorepublikový teplárenský počin hned dva projekty z východních Čech. Obě prvenství se pyšní barvami EOP opatovické energie.

Elektrárny Opatovice, a.s. převzali prvenství za projekt výměny parní turbíny TG3 pro zvýšení efektivity kombinované výroby elektřiny a tepla a distribuční společnost EOP Distribuce, a.s. si křišťálovou trofej získala za projekt teplo i chlad pro nový pavilon urgentního příjmu v Nemocnici Pardubice. Ve stejné kategorii Rozvoj soustav zásobování teplem se podařilo EOP Distribuci probojovat do užšího výběru se dvěma projekty, ale ocenění nejvyšší mohla komise odborníků přiřknout jen jednomu.Jako druhý soutěžil nominovaný projekt Připojení prvoligových fotbalových stadiónů v Hradci Králové a Pardubicích.

Krásné ceny v podobě křišťálových komínů zástupcům předával Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR. „Ocenění za projekt v Nemocnici Pardubice vnímáme jako důležité sdělení, že dálkové vytápění hrálo, hraje a bude hrát důležitou roli v našich běžných životech, ať již doma, v zaměstnání, ve škole anebo právě ve zdravotnických zařízeních,“ komentuje úkol centralizovaného a ekologického systému vytápění ředitel EOP Distribuce, Karel Čipera.

Dny teplárenství a energetiky patří právem mezi významné akce plné aktuálních témat, novinek a inovací. V návaznosti na transformaci v teplárenství spojenou s odchodem od uhlí do roku 2030 byla do diskuse zařazena například témata strategického vývoje teplárenství a jeho transformace nebo aktuální téma odpady a jejich energetické využití.

„Jsme velice rádi, že jsme se při této příležitosti mohli setkat a vyměnit si zkušenosti s kolegy z celé republiky a s dalšími odborníky z oblasti energetiky a teplárenství,“ popisuje průběh letošní konference ředitelka Elektráren Opatovice, Romana Zadrobílková. „Letošní ročník je pro nás o to vzácnější, že jsme si po dlouhých letech opět mohli sáhnout na odborné ocenění nejvyšší. Je to důkaz, že v rámci transformace zdroje jdeme správným směrem a v krocích našeho odchodu od uhlí máme tady ve východních Čechách správně našlápnuto,“ doplňuje informace o průběhu dekarbonizace opatovické elektrárny její ředitelka.

Více o vítězných projektech, které získaly ocenění nejvyšší a pyšní se křišťálovou trofejí:

Kategorie: Rozvoj kogenerace a zvyšování účinnosti soustav zásobování teplem

Elektrárny Opatovice: Výměna parní turbíny TG3 pro zvýšení efektivity kombinované výroby

Výměna parní turbíny je důležitou součástí celého projektu dekarbonizace Elektráren Opatovice. Nová turbína je navržena pro 15% zvýšení celkové efektivity kombinované výroby tepla a elektrické energie jak na stávajícím zdroji, tak zejména pro budoucí provoz po ukončení spalování uhlí a přechodu na zemní plyn. Moderní odběrová parní turbína TG3 má parametry výkonu 65 MWe a až 170 MWt v regulovaném odběru pro ohřev oběhové vody a zapadá do sestavy výroby energií na opatovickém zdroji. Náklady na modernizaci byly vyčísleny na 581 milionů korun.

Kategorie: Rozvoj soustav zásobování teplem

EOP Distribuce: Teplo i chlad pro nový pavilon urgentního příjmu v Nemocnici Pardubice

Největší investiční akcí Pardubického kraje byla stavba centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici. Osmipatrová budova za 1,7 miliardy korun v sobě soustředí hlavně chirurgické obory, ambulanci, operační sály i lůžková oddělení. Projekt připojení zajišťuje vytápění i chlazení objektu a svým významem i rozsahem se řadí mezi největší a nejvýznamnější instalace naší opatovické soustavy. Projekt zahrnoval instalaci moderní technologie absorpčního chlazení s důrazem na garantované hodnoty výkonu a hluku. Plánovaný roční odběr tepla je

15 000 GJ.

V Kategorii Rozvoj soustav zásobování teplem se podařilo EOP Distribuci, a.s. probojovat do užšího výběru se dvěma projekty, ale ocenění nejvyšší mohla komise odborníků přiřknout jen jednomu.

Dalším nominovaným projektem v Kategorii: Rozvoj soustav zásobování teplem

EOP Distribuce: Připojení prvoligových fotbalových stadiónů Hradce Králové a Pardubic

V krátké době došlo ve dvou sousedních krajských městech k nákladné a kompletní rekonstrukci fotbalových stadiónů, které jsou napojeny na naši opatovickou soustavu zásobování teplem. Oba stadiony v Pardubicích (FK Pardubice – Stadion Arnošta Košťála) a Hradci Králové (FC Hradec Králové – multifunkční Malšovická aréna) díky tomu splňují podmínky Fotbalové asociace ČR FAČR pro I. ligu ČMFS a podmínky Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) pro stadiony kategorie 3. Předpokládaný celkový roční odběr každého stadionu je 2 000 GJ.