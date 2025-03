Nejlepší mladí chemici pěti krajů jsou z Pardubic

18.. ročník regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, které pořádá Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích (SPŠCH), zná své vítěze. Soutěž zcela ovládla ZŠ Pardubice-Polabiny 3, která dokázala zvítězit ve všech soutěžních kategoriích.

Soutěž probíhala od září loňského roku a skládala se z dvoukolového testování teoretických znalostí a praktické zkoušky laboratorních dovedností. Žákovské týmy se mohly zapojit také do soutěže projektů. Celkem se klání zúčastnilo rekordních 8 400 žáků osmých a devátých tříd z 220 základních škol pěti krajů: Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého, Středočeského a Kraje Vysočina.

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 27. března 2025 v pardubickém ABC klubu a mělo podobu společenské události. Ředitelka pořádající SPŠCH Markéta Tefrová a významní hosté z řad partnerů soutěže pogratulovali žákům i učitelům k dosaženým úspěchům a poté jim předali hodnotné ceny. Oceněni byli soutěžící ve čtyřech kategoriích.

V nejprestižnější kategorii jednotlivců zvítězil Matěj Dudek ze ZŠ Pardubice-Polabiny 3, jehož škola soutěži dominovala. „Lepší umístění jsem sice očekával, protože se mi dařilo jak v teorii, tak i v praktické části, ale vítězství je pro mě příjemným překvapením. Chemie mě moc baví a přemýšlím o tom, že bych se jí věnoval i do budoucna. Prozatím jsem si podal přihlášku na gymnázium a po maturitě se rozhodnu, jakým směrem se budu orientovat dál,“ prozradil nejlepší mladý chemik, který vyhrál tablet od společnosti Synthesia. Cenu mu předala personální ředitelka Synthesie Olga Marečková.

Na druhé příčce se umístila Anežka Tenglová ze stejné školy, která si odnesla chytrý telefon od společnosti Glenmark Pharmaceuticals Vysoké Mýto. Třetí místo obsadila Martina Valachová ze ZŠ Česká Liberec a odměnou jí byla multifunkční tiskárna od společnosti Lučební závody Draslovka Kolín. První tři žáci získali navíc platební kartu v hodnotě 1 000 Kč od společnosti Kyocera AVX Lanškroun. Oceněno bylo všech třicet jedna finalistů. Sedm nejúspěšnějších postoupilo do celostátního finále, které se uskuteční 12. června 2025 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Soutěž o nejlepší projekt na téma „Chemie ve sportu“ přinesla řadu skvělých nápadů a kvalitní výkony všech týmů. Vítězný projekt s názvem Super síla v plechovce vytvořili žáci pardubické ZŠ Polabiny 3. Jejich práce se zaměřila na energetické a iontové nápoje a vynikala nejen precizním zpracováním tématu, ale i komunikačními dovednostmi žáků. „Zkoumali jsme složení těchto nápojů a zjistili jsme, že obsahují velké množství cukru a mají kyselé hodnoty pH, což může představovat zdravotní rizika, zvláště při dlouhodobé nebo nadměrné konzumaci. Výsledky naší práce posloužily i jako preventivní program pro žáky pátých tříd, které jsme si přizvali do hodiny a ukázali jim nevhodnost těchto nápojů pro děti,“ uvedla Monika Hrabánková, jejíž tým vyhrál přenosnou laboratoř od firmy Lach-Ner.

Cenu jim předal vedoucí oddělení analytiky a zkušebnictví společnosti Explosia Martin Schmidt. Druhé místo obsadila ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí a odnesla si sadu laboratorního nádobí od společnosti Kavalierglass. Na třetí příčce se umístila ZŠ Pardubice-Studánka, která rovněž získala kolekci laboratorního skla. Hodnotnými cenami bylo odměněno všech patnáct zúčastněných týmů.

V soutěži o nejlepšího učitele se královnou pedagogů stala Monika Hrabánková z pardubické ZŠ Polabiny 3, která získala poukaz Odborového svazu ECHO Synthesia na víkendový pobyt v rekreačním středisku Seč. Cenu jí předal proděkan pro pedagogiku Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice Petr Mošner. Druhé místo obsadila Dagmar Kunkelová ze ZŠ Cerekvice nad Loučnou a třetí pozici vybojovala Dana Hartlová z pardubické ZŠ Závodu míru. Oceněno bylo pět nejúspěšnějších pedagogů, kteří si kromě dárkových balíčků od partnerů soutěže odnesli i platební karty v hodnotě 1 500 Kč od společnosti Kyocera AVX Lanškroun.

Souběžně s učitelskou kategorií byla vyhlášena i soutěž o nejlepší školu, která přinesla stejné výsledky jako kategorie pedagogů. Nejúspěšnější školou se stala ZŠ Pardubice – Polabiny 3, po níž následovala ZŠ Cerekvice nad Loučnou a pardubická ZŠ Závodu míru. Prvních pět škol vyhrálo poukazy na odběr chemikálií a laboratorních potřeb od partnerů soutěže.

V rámci slavnostního předávání cen bylo uděleno i zvláštní ocenění. Čestné uznání za mimořádný přínos k popularizaci chemie získala pedagožka Masarykovy ZŠ Polička Eva Spilková. Té se daří žáky nadchnout pro chemii natolik, že si ji často volí jako svůj studijní obor. V letošním školním roce se řady studentů pardubické chemické průmyslovky rozšířily o pět jejích bývalých žáků. Ocenění pedagožce předala ředitelka SPŠCH Markéta Tefrová.

Doprovodný program slavnostního odpoledne obstaralo Pohybové studio Hroch, které předvedlo dvě působivé taneční choreografie. Nechyběly ani ukázky efektních pokusů v podání studentů chemické průmyslovky a návštěvníkům byl k dispozici také kadeřnický salon vlasových vizážistů, kde mohli experimentovat se svými účesy.

„Mladý chemik letos oslavil osmnácté narozeniny a dospěl do podoby vyhledávané prestižní soutěže, která dokáže efektivně motivovat žáky základních škol ke studiu chemických oborů. Dnešní slavnostní vyhlášení výsledků je proto poděkováním všem, kteří se podílejí na úspěšném průběhu klání. Především jsou to učitelé a jejich žáci, kteří dělají něco navíc a pro chemii jsou zapáleni. Dále jsou to partneři Mladého chemika, kteří mu dlouhodobě poskytují stabilní podporu a umožňují mu tak další růst. A v neposlední řadě je to agenturaCzech marketing, která se soutěže před patnácti lety ujala a pod jejímž organizačním vedením se z Mladého chemika stal jeden z největších a nejpopulárnějších vzdělávacích projektů celostátního rozsahu,“ uzavřela ředitelka SPŠCH Markéta Tefrová.

Více informací na www.mladychemik.cz a www.mladychemikcr.cz.