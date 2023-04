Navýšení horní hranice poplatku za komunální odpad bude pro obce do budoucna důležité

V úterý Sněmovna projednávala ve druhém čtení pozměňovací návrh k vládní novele o místních poplatcích, který by měl zvýšit horní hranici poplatku za komunální odpad ze současných 1200 korun na 1800 korun ročně.

Pozměňovací návrh předložila skupina poslanců napříč koaličními stranami, která nárůst zdůvodňuje vysokou inflací, růstem cen energií a poplatků za skládkování. O tom, zda bude návrh přijat, se má rozhodnout ve třetím čtení za čtrnáct dní.

„Myslím, že většina obcí zdražovala paušální poplatky i v loňském roce, bez ohledu na současnou maximální. výši. Zatím neznám obec nebo město, které by šlo do maximální výše, čili 1200Kč na občana. Je to tedy na odvaze a ambicióznosti každého vedení obcí a měst, zda chtějí přenést náklady na občany nebo zda chtějí doplácet z obecní pokladny, aby ulevili vlastním občanům. Pravdou zůstává, že po zvýšení cen se běžně pohybují náklady za likvidaci odpadů mezi 1200 - 1600Kč na občana," říká Olga Dočkalová, starostka obce Sudice.

Pakliže dojde ke schválení pozměňovacího návrhu, budou obce, které cenu určují podle objemu odpadu, moci účtovat až 1,8 koruny za litr místo koruny. Pokud se v obci poplatek odvíjí od hmotnosti, pak by nová částka měla být maximálně deset korun namísto nynějších šesti korun.

„Jsem přesvědčen, že postupně budou obce tohoto navýšení horní hranice místního oplatku za odpady využívat, jelikož je neudržitelné, a to jak v současném, tak i dlouhodobém kontextu, aby poplatek za odpady kryl menší část (tj. pod 50 %) veškerých nákladů na odpadové hospodářství měst a obcí, když je v rámci něho služba je poskytována v podstatě síťová služba, kterou využívají konkrétní lidé obdobně jako dodávky plynu, elektřiny, služeb mobilních operátorů atd., kterou si platí lidé v plné výši," odpovídá na dotaz, jak se mohou obce po navýšení poplatku zachovat Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek a místopředseda Svazu měst a obcí ČR.